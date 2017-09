Milan-Udinese streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Milan-Udinese, LaPresse

Milan-Udinese, diretta dal signor Guida di Torre Annunziata, è in programma domenica 17 settembre 2017 alle ore 15.00, teatro della sfida valida per la quarta giornata di Serie A 2017-18 è lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l'ottantacinquesima volta nella storia del campionato italiano Milan e Udinese si affrontano al Meazza: il bilancio complessivo è di 37 vittorie per i rossoneri, 31 pareggi e 16 successi per i friulani; in particolare l'Udinese ha sbancato San Siro per 5 volte, strappando il pareggio in altri 15 casi e perdendo le altre 23 gare. Lo scorso anno la squadra di Del Neri si rivelò un'autentica bestia nera per quella di Montella che andò incontro alla sconfitta sia all'andata che al ritorno, un doppio KO che di fatto ha impedito al Milan di accedere direttamente ai gironi di Europa League e passare attraverso i turni preliminari che hanno costretto il club meneghino ad anticipare di molto la preparazione estiva in vista della nuova stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sarà possibile guardare il match di campionato Milan-Udinese sulle reti di Sky Sport e Mediaset Premium che possiedono i diritti televisivi per il campionato di Serie A, diretta tv sui canali 201 e 251 della piattaforma satellitare (visione riservata ai clienti abbonati ai pacchetti Sport e/o Calcio) mentre sul digitale terrestre l'appuntamento è sui canali 370 e 380. È inoltre disponibile la diretta streaming video, le due pay-tv danno ai loro abbonati la possibilità di vedere le partite attraverso i dispositivi mobili grazie alle app di Sky Go e Premium Play, oppure usando il computer portatile collegandosi ai siti http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it

QUI MILAN

Il Milan di Vincenzo Montella deve assolutamente rimettersi in carreggiata dopo la pesante sconfitta all'Olimpico di Roma contro la Lazio: l'1-4 ha decisamente ridimensionato le aspettative di un ambiente che si era assolutamente galvanizzato dopo la trionfale campagna acquisti dell'estate e le vittorie di prestigio nelle amichevoli pre-campionato e nei preliminari di Europa League contro squadre non all'altezza come Craiova e Shkendija. I due succesi in campionato contro Crotone e Cagliari forse hanno illuso i tifosi rossoneri, ci ha pensato la Lazio a riportare sulla Terra il Milan che comunque ha già reagito nel migliore dei modi in Europa League con il roboante 5 a 1 rifilato all'Austria Vienna, a conferma della bontà del progetto di Fassone e Mirabelli. Ora non resta che ritrovare la vittoria anche dentro i confini italiani, Montella dovrà però sopperire alle assenze di Conti (ancora infortunato), Paletta e Gustavo Gomez che quando torneranno a disposizione completeranno un reparto difensivo che è tornato a fare affidamento su Romagnoli. In attacco rimane l'imbarazzo della scelta, soprattutto ora che André Silva ha cominciato ad andare a pieno regime sarà sempre più difficile per Patrick Cutrone trovare spazio dopo l'inizio sfolgorante condito da gol e assist a profusione.

QUI UDINESE

L'Udinese di Del Neri non verrà certo a fare visita agli avversari con l'atteggiamento di chi vuole farsi una scampagnata, i friulani non hanno alcuna intenzione di stendere il tappeto rosso a Bonucci e compagni: anche e soprattutto perché bisogna dare continuità alla vittoria interna ottenuta contro il Genoa che ha consentito di cancellare lo zero in classifica dopo le due sconfitte iniziali contro Chievo e Spal, un risultato positivo contro una delle big in procinto di lottare per lo scudetto rappresenterebbe un'enorme iniezione di fiducia per le zebrette che al Meazza probabilmente dovranno fare a meno di Widmer e Perica, oltre che dello squalificato Pezzella, anche se Lasagna ha dimostrato di sapere il fatto suo e di non aver avvertito il salto di categoria dopo il trasferimento dal Carpi.

PRECEDENTI

QUOTE E SCOMMESSE

Lo scivolone esterno sul campo della Lazio non ha inficiato la fiducia dei bookmaker sul campo del Milan: secondo WilliamHill i rossoneri tra le mura amiche del Meazza dovrebbero avere vita facile contro l'Udinese, ecco perché l'1 viene dato ad appena 1,40. Quote molto più allettanti e appetibili per l'X (a 4,90 su Unibet) e per il 2 dei friulani (a 8,50 su Bet365); notiamo anche che la quota dell'Over (1,72 su PaddyPower) è leggermente più bassa rispetto all'Over (2,10 su Unibet), mentre su Betclic è possibile indovinare il risultato esatto: vi suggeriamo il 3 a 1 in favore della formazione di Montella, dato a 11,00.

