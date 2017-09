Napoli Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Napoli-Benevento, LaPresse

Napoli-Benevento, diretta dal signor Irrati di Pistoia, sarà un derby campano valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, in programma allo Stadio San Paolo di Napoli domenica 17 settembre 2017 alle ore 15.00. Napoli chiamato immediatamente al riscatto dopo la delusione di Champions, che sembra aver messo in luce in maniera piuttosto chiara un particolare: le grandi potenzialità e gli automatismi perfetti dei partenopei, considerati da alcuni addirittura favoriti per lo Scudetto anche rispetto alla Juventus, si inceppano quando gli impegni ufficiali si infittiscono in maniera vertiginosa, come spesso accade soprattutto nella prima parte della stagione.

Quella di Sarri è una squadra che ha bisogno della massima intensità in campo per produrre al meglio il suo gioco, e non sempre questo è possibile quando il turn over richiede di far ruotare elementi cardine per il gioco del tecnico toscano. Il Benevento si troverà dunque un avversario scottato e arrabbiato, ma i sanniti a loro volta hanno avuto un impatto sin troppo amaro con la Serie A, facendosi rimontare a Marassi, perdendo immeritatamente in casa contro Bologna e Torino (gol del pari annullato nel recupero contro i felsinei, gol del ko subito sempre nel recupero contro i granata) e ritrovandosi unica squadra della massima serie ancora senza punti.





STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA NAPOLI BENEVENTO

Una sfida che si potrà seguire in diretta tv sia con un abbonamento Sky, sia con un abbonamento Mediaset Premium. Nel caso della pay tv satellitare, la partita sarà trasmessa sul canale 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it. Nel secondo caso, diretta tv sul canale del digitale terrestre pay Premium Calcio 1 HD e in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

LA SITUAZIONE

La nuova stagione del Napoli è iniziata con cinque vittorie in altrettanti impegni ufficiali. Nizza battuto sia all'andata sia al ritorno e scoglio dei play off di Champions League finalmente superato, quindi tre a uno al Verona in trasferta, tre a uno all'Atalanta in casa e tre a zero al Bologna in trasferta nei tre primi impegni in Serie A. La squadra di Sarri è partita restando a punteggio pieno e con la regola del 'tre' a ricordare le potenzialità dell'attacco atomico degli azzurri. Per questo ha stupito la sconfitta subita all'esordio in Champions League nella fase a gironi contro lo Shakhtar Donetsk, che ha messo in luce un Napoli in difficoltà se privo della fantasia di Mertens in attacco. Per il Benevento, dopo il sogno della Serie A raggiunta, lo shock delle sconfitte subite: zero a quattro nel terzo turno ad eliminazione diretta di Tim Cup contro il Perugia, poi gli sfortunati ko contro la Sampdoria, il Bologna e il Torino, tutti subiti sul filo di lana, tutti capaci di lasciare grande rammarico, ma la casella dei punti del Benevento dice ancora 'zero' e il tecnico Baroni (autore del gol Scudetto nel 1990 per il Napoli) sa bene quanto sarà difficile muovere la classifica proprio al San Paolo.

I PRECEDENTI

Il Benevento è al suo primo campionato di Serie A (peraltro con un solo torneo cadetto alle spalle) e dunque non ci sono precedenti ufficiali rispetto alle sfide col Napoli nella massima serie. Le due squadre si sono però affrontate nella stagione 2004/05, quando il Napoli era finito a giocare in quella che allora era la Serie C/1. Nell'unico precedente di campionato mai disputato al San Paolo, il 7 novembre del 2004, il Napoli ha vinto con un secco due a zero, mentre il 13 marzo del 2005 i partenopei si imposero nell'allora stadio Santa Colomba (oggi divenuto 'Vigorito') con l'identico punteggio dell'andata.

QUOTE E SCOMMESSE

Anche per la voglia di riscattare il passo falso in Ucraina all'esordio in Champions League, le agenzie di scommesse vedono il Napoli particolarmente carico e favoritissimo per centrare quella che sarebbe la quarta vittoria in altrettante partite disputate in campionato. Quota per il segno '1' fissata a 1.12 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 21.00 quanto investito sull'eventuale successo esterno sannita e Bet365 moltiplica per 10.00 quanto scommesso sul pareggio. Almeno 3 gol nel match sono considerati molto probabili, con quota 1.30 per l'over 2.5 di Bet365 e quota 3.35 per l'under 2.5 proposta da Unibet.

© Riproduzione Riservata.