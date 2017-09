PAGELLE/ Genoa-Lazio: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 4^ giornata - primo tempo)

Pagelle Genoa Lazio - LaPresse

Al Ferraris il primo tempo di Genoa-Lazio si è chiuso sul punteggio di 1 a 0 in favore della squadra allenata da Simone Inzaghi: ecco i voti dei protagonisti di questi primi quarantacinque minuti. Dopo un inizio piuttosto timido i biancocelesti sbloccano la contesa poco prima del quarto d'ora con Bastos (6,5) che sugli sviluppi di un calcio piazzato deposita il pallone in rete dopo la respinta iniziale di Perin (6) sulla conclusione iniziale di Milinkovic-Savic (6,5). Il gol dà coraggio agli ospiti che alzano il baricentro e guadagnano diversi metri di campo, occupando stabilmente la metà campo avversaria. La Lazio potrebbe raddoppiare con Basta (5,5) che dopo una bella azione di prima spedisce il pallone a lato davanti a Perin. Padroni di casa mai realmente pericolosi mentre dall'altra parte Luis Alberto (7), dopo un'impressionante accelerazione sulla fascia sinistra alla Bale serve Immobile (6) che da buona posizione spara la sfera sopra la traversa graziando l'estremo difensore ospite.



VOTO GENOA 5 - Gli uomini di Juric sono apparsi in seria difficoltà e in preda al nervoso commettono falli uno dietro l'altro.

MIGLIORE GENOA: TAARABAT 6,5 - È l'unico che cerca di darsi da fare nella trequarti biancoceleste e a creare un po' di scompiglio nella retroguardia della Lazio.

PEGGIORE GENOA: CENTURION 5 - Bocciatura completa per l'argentino, la sua gara dura poco più di 30 minuti, Juric lo sacrifica per inserire Pellegri.



VOTO LAZIO 6,5 - Ospiti padroni del campo che rompono gli equilibri con Bastos e potrebbero già ipotecare i tre punti con Basta e Immobile che invece graziano Perin.

MIGLIORE LAZIO: LUIS ALBERTO 7 - L'accelerazione sulla fascia sinistra ha ricordato quelle di Bale in un Real-Barça di qualche anno fa.

PEGGIORE LAZIO: BASTA 5,5 - Sull'1 a 0 sciupa una grossa occasione per raddoppiare e mettere al sicuro il risultato ancora prima dell'intervallo. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.