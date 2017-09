PSG-Lione/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta PSG-Lione (LAPRESSE)

PSG-Lione è il posticipo della sesta giornata della Ligue 1 2017-2018: la partita si gioca al Parco dei Principi di Parigi, calcio d’inizio alle ore 21:00 di domenica 17 settembre. Chi fermerà il super PSG di Unai Emery? Il concorso è già aperto perché la squadra della capitale sta già dando l’impressione di fare storia a sé. In campionato i parigini sono partiti con 5 vittorie in altrettante giornate, 19 gol segnati (con 2 goleade, 6-2 al Tolosa e 1-5 sul campo del Metz nell’ultimo turno) e solo 3 subiti. In settimana il PSG ha debuttato in Champions League offrendo un’altra dimostrazione di forza, se pur contro un Celtic non esattamente irresistibile: in ogni caso, vincere 0-5 a Glasgow non è da tutti.

Per la verità è imbattuto anche il Lione di Bruno Genesio, che ha cominciato la sua terza stagione da allenatore in prima dell’Olympique (dal 2011 al 2015 era stato vice). Dopo aver battuto Strasburgo (4-0) e Rennes (1-2) nei primi due turni, la squadra ha rallentato pareggiando con Bordeaux (3-3) in casa e Nantes (0-0) in trasferta, mentre sette giorni fa si è imposta per 2-1 sul Guingamp. Lione che è poi tornato in campo giovedì per la prima giornata di Europa League: la trasferta contro i ciprioti dell’Apollon Limassol si è conclusa con un pari per 1-1, al gol di Memphis Depay su calcio di rigore ha risposto in extremis l’attaccante avversario Sardinero.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI LIGUE 1

Il match del campionato francese tra PSG e Lione sarà trasmesso in diretta tv Mediaset sul canale Premium Sport 2 HD, il numero 371 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 381. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Premium Play disponibile per pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI

Per il PSG rimane in dubbio la presenza di Di Maria, dolorante ad una coscia. Una Emory dovrebbe proporre un 4-3-3 con Trapp in porta, Thiago Silva e Marquinhos al centro della difesa, Meunier (più di Dani Alves) nel ruolo di terzino destro e Kurzawa sul lato sinistro. A centrocampo Verratti, Thiago Motta e Rabiot e in attacco Cavani supportato da Mbappé e Neymar. Tutti a disposizione per il Lione che dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1: davanti al portiere Lopes i difensori centrali Marcelo e Morel, a completare la retroguardia i terzini Tete (a destra) e Marçal (sinistra). In mezzo al campo Ferri e Tousart mentre Fekir agirà più avanzato, in posizione di trequartista centrale; esterni alti Cornet e Depay, punta avanzata Bertrand Traorè.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Nonostante la buona caratura degli ospiti i pronostici delle agenzie di scommesse puntano all’unisono sui parigini, che sembrano ben intenzionati a dominare in lungo e in largo il nuovo campionato. snai.it propone a quota 1,16 il segno 1 per la vittoria del PSG, poi a 8,00 il segno X per il pareggio finale e a 15,00 il segno 2 per il successo esterno del Lione. Under 4,50, Over 1,17, Gol 1,60 e NoGol 2,20.

© Riproduzione Riservata.