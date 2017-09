Pagelle/ Chievo Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 4^ giornata - primo tempo)

Pagelle Chievo Atalanta - LaPresse

Chievo-Atalanta ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-0: ecco le pagelle. Chievo in campo con il 4-3-2-1. Tra i pali Sorrentino, in difesa Cacciatore, Tomovic, Cesar e Gobbi. In mediana spazio a Bastien, Radovanovic e Hetemaj mentre in zona offensiva troviamo Castro e Birsa in supporto di Inglese, unica punta. L'Atalanta risponde con il 4-3-1-2. In porta Gollini, linea difensiva composta da Masiello, Caldara, Palomino e Hateboer. In mediana spazio a Freuler, de Roon e Castagne. In avanti Gasperini si affida a Kurtic tra le linee e a Petagna e Ilicic in avanti. Arbitra il signor Mariani della sezione di Aprilia. Radovanovic prova subito a sventagliare per Gobbi, che si impegna per mantenere in campo il pallone, senza però riuscire ad agganciarlo. L'Atalanta manovra la sfera senza fretta, alla ricerca di un varco per affondare. Al quarto minuto Hetemaj gira di testa su un traversone di Cacciatore, il pallone termina ampiamente sopra la traversa. Poco dopo Mariani concede un rigore agli ospiti per un dubbio intervento di Hetemaj su Ilicic. Grazie all'ausilio del Var il direttore di gara torna sui suoi passi valutando una rimessa laterale non concessa precedente il dubbio contatto. Atalanta pericolosa al decimo minuto. Traversone rasoterra di Castagne, sul lato opposto sbuca Kurtic che colpisce di prima con il sinistro; sfera che termina alta non di molto. Petagna prova a sfondare sfruttando il fisico su Cacciatore, bravo a proteggere la sfera, appoggiandosi a Sorrentino.

Poco dopo spicca un'ottima lettura di Masiello, che intuisce le intenzioni di Inglese, sradicandogli il pallone dai piedi. Chievo pericoloso al 16esimo. Castro trova spazio sulla destra e propone un cross basso e teso sul quale per poco non si avventa Inglese. Che spavento per i nerazzurri. Angolo per il Chievo. Sul cross dalla bandierina la palla sfila lunga e Castro di petto addomestica e tira trovando però solo l'esterno della rete. Altra buona transizione del Chievo: Castro appoggia per Inglese, pescato questa volta in posizione di offside. Qualche istante dopo combinano bene nello stretto gli attaccanti clivensi, il sinistro dal limite di Birsa viene però murato dalla retroguardia nerazzurra. Risponde l'Atalanta. Sugli sviluppi di un corner la palla torna verso il centrocampo ma trova de Roon che calcia con potenza. Sorrentino bravissimo a deviare in angolo. Alla mezzora altra conclusione di contro balzo di De Roon, Sorrentino respinge alla sua destra, dove Ilicic insacca con un chirurgico tiro a giro. I giocatori nerazzurri esultano per il primo gol con la maglia dell'Atalanta dell'ex viola ma il VAR certifica che lo sloveno era in posizione di fuorigioco. Tutto giusto. Rete annullata. Poco dopo Hateboer interviene in ritardo su Hetemaj, stendendolo con uno sgambetto. Calcio di punizione per il Chievo. Birsa tocca invece corto per Gobbi, il cui cross è una telefonata per Gollini, che fa sua la sfera. Al 37esimo altra azione del Chievo da corner. Come accaduto in precedenza la palla finisce sui piedi di Castro che anche in questa situazione non riesce a trovare lo specchio. Qualche istante dopo Palomino salva il risultato su una precisa incornata di Inglese. Ammonito Cesar per fallo su Petagna. Poco dopo anche il belga Bastien finisce sul taccuino di Mariani.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

MIGLIORE IN CAMPO 1T CHIEVO: CASTRO 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T CHIEVO: BASTIEN 5,5 MIGLIORE IN CAMPO 1T ATALANTA: MASIELLO 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T ATALANTA: CASTAGNE 5,5

