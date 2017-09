Pagelle/ Milan Udinese: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 4^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan Udinese (LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Milan Udinese, con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Milan ed Udinese sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sul 2 a 1. I padroni di casa cercano di portarsi pericolosamente in avanti ed il VAR deve intervenire già al 10' quando la rete di Lasagna viene annullata per posizione di fuorigioco. Al 22' sono invece i rossoneri a portarsi in vantaggio con Kalinic, bravo ad aprire e concludere l'azione scambiando con Calabria. I bianconeri non demordono e pareggiano approfittando dell'errore in retropassaggio di Romagnoli al 28' sempre con Lasagna. Il Milan a sua volta risponde repentinamente con la doppietta di Kalinic del 31', agevolata da Kessie e dall'incertezza della difesa avversaria.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO MILAN (PRIMO TEMPO): 6,5 Buon atteggiamento dei padroni di casa che avanzano pericolosamente e colpiscono subito dopo aver subito il pareggio. MIGLIORE MILAN (PRIMO TEMPO): KALINIC 7 Il croato sognava il goal con questa maglia e all'esordio a San Siro da rossonero in un solo tempo mette a segno una doppietta decisiva. PEGGIORE MILAN (PRIMO TEMPO): SUSO 5 Inaspettatamente deludente, perde praticamente tutti i palloni che potrebbe giocare. VOTO UDINESE (PRIMO TEMPO): 5 I bianconeri si intimidiscono a ridosso dell'area avversaria con il solo Lasagna realmente pericoloso quando ha spazio. Sprecano tutto dopo aver pareggiato. MIGLIORE UDINESE (PRIMO TEMPO): BEHRAMI 6 Riconquista palla nel mezzo permettendo le ripartenze. PEGGIORE UDINESE (PRIMO TEMPO): BARAK 5 Insufficiente come altri compagni di reparto, si fa pure ammonire dopo un quarto d'ora. (Alessandro Rinoldi)

