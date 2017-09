Pagelle/ Napoli-Benevento: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 4^ giornata - primo tempo)

Pagelle Napoli Benevento - LaPresse

Il Napoli sta distruggendo letteralmente il Benevento: queste le pagelle del primo tempo. Quattro reti in quarantacinque minuti siglate da Allan, Insigne, Mertens e Callejon. Troppa la differenza tecnica tra le due compagini. Passiamo ora alle pagelle della prima frazione. Reina (6) pomeriggio di relax, non compie interventi. Hysaj (6) è libero di spingere quando vuole, il suo dirimpettaio non offende. Albiol (6) anche per lui pomeriggio molto tranquillo. Koulibaly (6) sfiora la rete nel finale anche se l'arbitro chiamo un errato fuorigioco. Ghoulam (6,5) dalla sua fascia arrivano palloni importanti. Allan (7) il centrocampista disputa un match di quantità e qualità impreziosito dal gol. Jorginho (6,5) solita sapiente regia, tocca una miriade di palloni. Hamsik (6,5) segni di risveglio del capitano, gli manca solo il gol. Callejon (7) i suoi tagli sono sempre micidiali, altro gol su assist di Insigne. Mertens (7) implacabile in avanti, ormai è una sentenza. Insigne (7,5) disegna calcio sul rettangolo verde, gol e assist. Passiamo ora al Benevento. Belec (6) limita il passivo risultando il migliore dei suoi. Venuti (4,5) non la vede mai dietro e affonda insieme a tutta la difesa. Lucioni (4,5) il capitano non sta facendo una bella figura. Antei (5) ennesimo infortunio muscolare, in campo fa disastri. Letizia (5) si vede solo per il fallo su Insigne. Di Chiara (4,5) sulla fascia è praticamente inesistente. Lombardi (5) vivaio Lazio affonda insieme a tutto il centrocampo. Viola (5) stordito insieme a tutta la squadra in un pomeriggio da dimenticare. Chibsah (4,5) tocca pochissimi palloni dando un apporto nullo. Lazaar (5) rientrato in Italia dopo l'esperienza in Premier League sta vivendo un pomeriggio da incubo. Coda (5) l'unico tiro in porta è il suo, oggi è un merito. Armenteros (4,5) non si vede mai, abbandonato a se stesso.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 7 - L'avversario è di bassissima qualità ma vedere giocare il Napoli è sempre un piacere per gli occhi. MIGLIORE NAPOLI: INSIGNE 7,5 - Gol e assist, disegna calcio con i suoi piedi. Un grandissimo calciatore. PEGGIORE NAPOLI: REINA 6 - Scegliamo l'estremo difensore per demeriti altrui, disoccupato oggi. VOTO BENEVENTO 4 - Affonda sotto i colpi di una grandissima squadra, pomeriggio da dimenticare. MIGLIORE BENEVENTO: BELEC 6 - Sta limitando il passivo con alcune grandi parate, rischia di subirne altre nella ripresa. PEGGIORE BENEVENTO: ARMENTEROS 4,5 - Tocca mezzo pallone, invisibile.

