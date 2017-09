Pagelle/ Sassuolo-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 4^ giornata - primo tempo)

Pagelle Sassuolo Juventus - LaPresse

Il primo tempo di Sassuolo-Juventus termina con il risultato di 1-0 in favore degli ospiti: ecco le pagelle al termine della frazione impreziosita dalla rete siglata da Dybala al 15'. Andiamo con ordine e diamo subito un'occhiata alle due formazioni, partendo dal Sassuolo. Non ce la fa Berardi, che non siede nemmeno in panchina. Al suo posto Bucchi si affida a Politano, che oggi farà coppia offensiva con Falcinelli. Magnanelli in cabina di regia, con Sensi e Mazzitelli ai suoi lati; Adjapong e Lirola gli esterni. Difesa a tre con Paolo Cannavaro in mezzo ad Acerbi e Letschert; Consigli tra i pali. La Juventus scende in campo con il solito 4-2-3-1 visto a Marassi contro il Genoa, ad eccezione di Khedira, sostituito da Matuidi. Cinque novità rispetto alla trasferta europea di Barcellona, tra cui Mandzukic nuovamente titolare. Pronti, via. Il Sassuolo è subito alla mercé dei bianconeri, assoluti padroni del campo. Al 4' Cuadrado (7) sfonda a destra e apparecchia per il destro a giro di Pjanic (6,5) ben neutralizzato da Consigli (6). Il portiere dei neroverdi, poco dopo, si ripete su una girata ravvicinata di Higuain (6) ben assistito da Alex Sandro (6).

Il risultato si sblocca al 15' grazie a una magia di Paulo Dybala (7). L'azione parte da lontano: Chiellini (6) serve in verticale Mandzukic (6) che a sua volta appoggia per la Joya. L'argentino carica un arcobaleno con il mancino dal limite dell'area e il pallone termina laddove Consigli non può arrivare. Il Sassuolo non mette in mostra un atteggiamento combattivo, anzi, gli uomini di Bucchi pensano più che altro ad abbassare i ritmi. L'unica fiammata degna di nota dagli emiliani arriva al 14' con un tentativo di Sensi (4,5) terminato alto. Nel finale di tempo i padroni di casa alzano il proprio baricentro e provano quanto meno a farsi vedere dalle parti di Buffon (6). All'attivo si conta tuttavia una sola conclusione di Politano (6) facilmente neutralizzata dal portierone juventino. Il primo tempo termina con la Juventus avanti per una rete a zero.

SASSUOLO-JUVENTUS: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 5 - Gara molto noiosa, dove le occasioni latitano e i ritmi sono mediamente molto bassi. I padroni di casa pensano a difendersi, mentre i bianoneri, dopo il gol, non affondano sul pedale dell'acceleratore. VOTO SASSUOLO 4,5 - Primo tempo da dimenticare per i neroverdi. Atteggiamento troppo passivo e dismesso. Centrocampo in perenne difficoltà, attacco isolato e fase inutilizzate. Bucchi deve rivedere qualcosa al più presto. MIGLIORE SASSUOLO POLITANO 6 - Nonostante in attacco non arrivino palloni giocabili, lui è uno dei pochi a muoversi tra le linee nel tentativo di entrare nel vivo dell'azione. PEGGIORE SASSUOLO MAGNANELLI 4,5 - Lui e Sensi sono stati tra i più deludenti. Il capitano lascia troppo solo Dybala in occasione del gol bianconero. VOTO JUVENTUS 6 - Il massimo con il minimo sforzo. La gara di oggi, fin qui, sembra quasi un allenamento fuori porta. MIGLIORE JUVENTUS CUADRADO 7 - Una scheggia impazzita che manda in tilt il povero Adjapong. Il colombiano a destra fa quel che vuole. Peccato che a tratti sia troppo lezioso. In ogni caso fa la differenza. PEGGIORE JUVENTUS RUGANI 6 - Qualche incertezza di troppo in una gara molto soft. VOTO ARBITRO (Massa) 6 - Un solo cartellino giallo estratto all'indirizzo di Alex Sandro: nulla da dire sulla gestione dei suoi primi 45' di gara.

