Piacenza Arezzo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Piacenza Arezzo, che sarà diretta dall’arbitro Fabio Natilla oggi pomeriggio, domenica 17 settembre alle ore 16,30, si gioca allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza per la quarta giornata del campionato di Serie C girone A. Si tratta di un match particolarmente delicato tra due formazioni che hanno palesato un inizio di stagione non dei più entusiasmanti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE PIACENZA AREZZO IN DIRETTA

Piacenza Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il Piacenza nelle prime tre giornate ha saputo raccogliere soltanto un punto perdendo per 2-0 sul campo del Monza all’esordio, per 1-0 in casa contro il Cuneo mentre nella scorsa giornata ha quanto meno smosso la classifica conquistando il primo punto grazie al pareggio per 1-1 sul campo dell’Olbia grazie alla rete messa a segno da Morosini su calcio di rigore. L’Arezzo invece in questo momento ha conquistato 3 punti. Nello specifico ha perso in casa all’esordio per 3-2 per mano dell’Arzachena, ha quindi battuto per 3-2 il Giana Erminio con gol di Moscardelli, Cutolo e Sabatino mentre la passata domenica ha pagato dazio nel derby con la Pistoiese cedendo per 2-1. Per la cronaca aveva siglato la rete dell’illusorio vantaggio ancora una volta Moscardelli. Negli otto scontri diretti per la maggior parte avvenuti nel campionato di Serie B il 2004 ed il 2007, c’è un bilancio che rivela un deciso vantaggio da parte dell’Arezzo che ha vinto per vene 6 volte contro i due successi da parte degli emiliani. Invece non ci sono stati pareggi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Passando alle probabili formazioni con cui le due compagini dovrebbero presentarsi sul terreno di gioco, il Piacenza dovrebbe preferire un 3-5-1-1 alquanto coperto. In porta Fumagalli mentre i tre centrali difensivi potrebbero essere salvo sorprese dell’ultimo minuto, Silva con ai lati Pergreffi e Bertoncini. Maggiori dubbi invece riguardano il centrocampo con Pederzoli che potrebbe perdere il posto di titolare ad appannaggio di Segre. Come interni Morosini sul centro destra e Della Latta dall’altra parte. Sulla corsia destra De Cecco mentre sarà affidato il compito di spingere sull’altro versante a Masciangelo. In avanti ci sarà uno tra Zecca e Romero con a sostegno il solito Scaccabarozzi.

La risposta dell’Arezzo sarà affidata ad un 4-3-3 abbastanza flessibile con Borra a difendere i pali,nel ruolo di terzino destro Talarico, Sabatino sull’altro out mentre nel mezzo Rinaldi ed uno tra Ferrario e Muscat. A centrocampo da valutare Cenetti come centrale che potrebbe lasciare spazio a De Feudis, con Foglia come mezz’ala di destra e Corradi come mezz’ala di sinistra. Davanti Moscardelli dovrebbe partire dal primo minuto con Di Nardo pronto a subentrare mentre larghi ci saranno il fantasista Cutolo e D’Ursi anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Disanto.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker italiani, ed in particolare la Snai, sono d’accordo nel ritenere che in questo match non vi sia un favorito netto anche se una certa preferenza verso i padroni di casa traspare nelle quote. Infatti, il possibile successo da parte del Piacenza è stato fissato a 2,30 mentre la vittoria in trasferta dell’Arezzo è pari a 2,95. Il risultato di parità verrebbe invece pagato 3,05 volte la cifra giocata.

