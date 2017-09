Pisa Viterbese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pisa Viterbese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pisa Viterbese è una partita che, diretta dall'arbitro Fabio Pasciuta, si gioca domenica 17 settembre alle ore 16:30 per la quarta giornata del girone A di Serie C 2017-2018. Si tratta di una sfida molto interessante in quanto da una parte rappresenta l’occasione per rilanciare il Pisa dopo un opaco inizio di stagione e dall’altra è una prova molto impegnativa per capire se effettivamente la Viterbese possa essere la rivelazione di questa annata. Nelle prime tre giornate di campionato il Pisa ha subito una sconfitta per 1-0 sul campo dell’Olbia quindi ha pareggiato in casa per 0-0 nel derby contro il Siena ed ha poi fatto lo stesso a Monza.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IN DIRETTA PISA VITERBESE

Pisa Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

La squadra toscana ha una palesato una difesa abbastanza ermetica (la migliore del campionato) ed allo stesso tempo un attacco molto sterile tant’è che è ancora a secco in fatto di reti. La Viterbese è invece partita con il piede sull’acceleratore vincendo tutte e tre le prime gare: ha battuto per 3-1 il Prato con gol di Vandeputte e doppietta di Tortori, per 3-1l’Arzachena in trasferta grazie alle magie di Baldassini e doppietta di Celiento ed infine ha travolto per 4-3 la Carrarese con i gol di Cenciarelli, doppietta di Jefferso e quindi Ngissah. Insomma, la sfida può essere riassunto come un confronto tra l’attacco spumeggiante della Viterbese e la difesa ermetica del Pisa. Il tutto viene reso ancora più interessante dal fatto che questa sfida rappresenta un vero e proprio inedito per gli ultimi anni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Pisa dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un classico 4-3-3 che per il momento, però, non ha dato le risposte sperate almeno per quanto concerne il gioco offensivo. In porta ci sarò certamente Petkovic in difesa Ingrosso e Lisuzzo i due centrali con Mannini che potrebbe ancora una volta essere usato come terzino destro e con Filippini dall’altro lato. Nel ruolo di regista arretrato Gucher con Maltese sull’interno sinistro ed uno tra Izzillo e Zammarini sul lato destro. In avanti l’unico certo del posto sembra essere Eusepi con Masucci in ballottaggio con Giannone nel ruolo di esterno destro d’attacco e Negro in competizione con Di Quinzio.

La Viterbese si disporrà sul terreno di gioco ugualmente con un 4-3-3 anche se con una vocazione decisamente più propositiva. Iannarilli a difendere la porta mentre i quattro del pacchetto arretrato dovrebbero essere Peverelli sulla destra, Celiento al fianco di Sini nel mezzo e Sane favorito su Pandolfi per spingere sulla corsia mancina. A centrocampo Massucci nel mezzo con Baldassini e Cenciarelli ai lati. In avanti spazio a Jefferson nel mezzo con un tra Tortori e Di Paolantonio sulla destra e Vandeputte sulla corsia mancina. Tatticamente il match difficilmente vedrà la Viterbese rintanata nella propria metà campo ad aspettare il Pisa il che potrebbe essere a tutto vantaggio dei toscani. Infatti, il Pisa facendo leva su una difesa alquanto rodata, potrebbe giocare maggiormente di rimessa e quindi sfruttare al meglio gli spazi che si andranno a creare. Non è prevista alcuna copertura televisiva per questo incontro.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Nonostante quanto mostrato dalle due formazioni in questo primo pezzo di stagione, i principali bookmaker tra cui anche e soprattutto l’italiana Snai, ha rilasciato delle quote dalle quali emerge come sia il Pisa ad essere piuttosto favorito. Infatti, l’evento contrassegnato dall’evento 1 è stato quotato a 2,00 contro il 3,20 per il pareggio ed il 3,40 per l’eventuale affermazione della compagine laziale.

