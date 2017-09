Pistoiese Pro Piacenza/ Streaming video, diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pistoiese Pro Piacenza (LaPresse - immagine di repertorio)

Pistoiese-Pro Piacenza, partita che sarà diretta dall’arbitro Nicolò Marini oggi, domenica 17 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della quarta giornata di campionato in Serie C, per la precisione nel girone A. Le due squadre hanno iniziato discretamente la loro stagione: sei punti per la Pistoiese in un avvio impreziosito anche dall'importante vittoria nel derby contro l'Arezzo, partita sempre particolarmente sentita dai tifosi, e quattro per la Pro Piacenza, che dopo aver battuto all'esordio il Giana Erminio e perso contro la Carrarese, ha ottenuto un buon punto nell'ultimo weekend nella difficile sfida interna contro l'Alessandria. Si tratta di due squadre che partono sostanzialmente con l'obiettivo della salvezza ben fissato, ma per entrambe i margini di miglioramento possono essere importanti.

D'altronde già nella scorsa stagione la Pro Piacenza ha sfiorato la qualificazione ai play off, perduta soltanto a causa della sconfitta esterna sul campo del Siena nell'ultima giornata della regular season. La Pistoiese ha dovuto invece lottare per imporsi e restare fuori dalla zona play out, ma alla fine è riuscita ad ottenere la salvezza diretta, e le vittorie contro Monza e Arezzo (seppur con sole due partite disputate, gli orange sono a punteggio pieno nel girone A) dimostrano come la squadra potrebbe aver incrementato significativamente la qualità da mettere in campo in questa nuova stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IN DIRETTA PISTOIESE PRO PIACENZA

Pistoiese-Pro Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Melani di Pistoia scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Pistoiese affronteranno la sfida con Zaccagno estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Priola, Nossa e Quaranta. Mulas sulla fascia destra e Zappa sulla fascia sinistra saranno i due esterni laterali, mentre a centrocampo si muoveranno per vie centrali Hamlili, Regoli e Luperini. Attacco tutto sudamericano per gli orange, con l'uruguaiano Surraco che si muoverà alle spalle dell'argentino Ferrari, decisivo con la sua doppietta nella vittoriosa trasferta di Arezzo. Risponderà la Pro Piacenza con Gori alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Messina, Beduschi, Belotti e Ricci. A centrocampo i due centrali sulla mediana saranno La Vigna ed Aspas, mentre sulla corsia laterale di destra si muoverà Bazzoffia e sulla corsia laterale di sinistra sarà schierato titolare Barba. In avanti ci sarà di nuovo Mastroianni a far coppia con Alessandro.

PRONOSTICO E QUOTE

Pur vedendo un certo equilibrio tra le contendenti, i bookmaker sono abbastanza convinti delle possibilità della Pistoiese di proseguire nella propria striscia positiva, con vittoria interna dei toscani quotata 2.10 da Bet365, mentre Paddy Power propone a 3.15 la quota relativa al pareggio e a 3.35 la quota per il successo esterno degli emiliani.

