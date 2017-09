Probabili formazioni/ Milan Udinese: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 4^ giornata)

Probabili formazioni Milan Udinese, Serie A (Foto LaPresse)

Milan Udinese si gioca domenica 17 settembre alle ore 15, ed è una delle partite che rientrano nel quadro della quarta giornata della Serie A 2017-2018. Un Milan reduce dall’esordio nel girone di Europa League cerca riscatto immediato dopo le quattro sberle incassate dalla Lazio: bisogna tenere il ritmo delle migliori in questo avvio di stagione che potrebbe già essere importante per la classifica finale del campionato. Dall’altra parte arriva un’Udinese reduce dalla prima vittoria stagionale, dopo due sconfitte che avevano lasciato l’amaro in bocca e un po’ di preoccupazione. Andiamo subito a vedere quali potrebbero essere gli schieramenti delle due squadre nella partita odierna di San Siro, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan-Udinese.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Milan Udinese, quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è stata quota dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 (vittoria Milan) vale 1,38; il pareggio (segno X) è quotato 5,00 mentre il segno 2 (vittoria Udinese) vi permetterà di vincere 8,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

MILAN: LE SCELTE DI MONTELLA

Il dubbio maggiore per Vincenzo Montella riguarda come sempre il modulo: accantonare definitivamente il 4-3-3 in favore del 3-5-2 oppure continuare con il tridente offensivo almeno in questo tipo di partite? Difficile decidere, anche perchè i due schemi porterebbero alcuni ballottaggi forse dolorosi. A centrocampo magari non cambia nulla (si gioca sempre e comunque a tre), ma con la difesa a tre verrebbe a mancare quel ruolo di esterno del tridente che sarebbe occupato da uno tra Bonaventura e Calhanoglu, con l’altro che invece giocherebbe come mezzala in competizione con Montolivo. Con il 3-5-2 invece ci sarebbe un solo posto per tre giocatori (perchè Kessie dall’altra parte sembra oggi insostituibile) e anche in attacco ci sarebbe qualche problema di abbondanza, con Suso e André Silva (più Borini) a giocarsi il posto al fianco di Kalinic. Per contro ci sono delle indicazioni positive: questo modulo dovrebbe esaltare le caratteristiche di Bonucci.

UDINESE: I DUBBI DI DELNERI

Gigi Delneri è tornato all’antico in questa stagione: con la partenza di Thereau sembra aver accantonato il suo 4-3-3 atipico portando De Paul sulla linea dei centrocampisti insieme a Jankto che allarga la sua posizione, e riproponendo quel 4-4-2 che lo aveva reso celebre nella sua esperienza al Chievo e per tutta la carriera. In questo modulo i due attaccanti saranno allora Lasagna e l’ex Maxi Lopez (in assenza di Perica che dovrebbe avere il posto da titolare pensando a tutta la stagione), mentre i due centrali di centrocampo dovrebbero essere Behrami e Barak, con il ventiduenne ceco che per il momento sembra aver scavalcato Fofana nelle gerarchie (il francese però sta ancora smaltendo del tutto il grave infortunio della stagione passata e non è al 100% della condizione). La difesa è condizionata dall’assenza di Widmer: sarà ancora Stryger Larsen a occupare la corsia destra con Samir che invece prende il posto dello squalificato Giuseppe Pezzella dall’altra parte, in mezzo Danilo e Nuytinck sembrano aver già trovato il giusto affiatamento e giocheranno a protezione del portiere Scuffet.

IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 20 Abate, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 10 Calhanoglu, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 17 C. Zapata, 20 Abate, 4 José Mauri, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 5 Bonaventura, 2 Calabria, 11 Borini, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Antonelli

UDINESE (4-4-2): 22 Scuffet; 19 Stryger Larsen, 5 Danilo, 17 Nuytinck, 3 Samir; 10 De Paul, 72 Barak, 85 Behrami, 14 Jankto; 15 Lasagna, 20 Maxi Lopez

A disposizione: 1 Bizzarri, 25 Borsellini, 55 Bochniewicz, 4 Angella, 53 Alì Adnan, 23 Ingelsson, 6 Fofana, 23 Hallfredsson, 99 Balic, 96 Ewandro, 7 Matos, 9 Bajic

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: Giu. Pezzella

Indisponibili: Widmer, Perica

