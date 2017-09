Probabili formazioni/ Napoli Benevento: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 4^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Benevento, Serie A (Foto LaPresse)

Napoli Benevento, alle ore 15 di domenica 17 settembre, è un appassionante derby campano per la quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Una sfida tra due squadre di questa regione, nel massimo torneo italiano, non si verificava da qualche anno e dunque è comunque un appuntamento interessante a prescindere. Lo è ancora di più perchè si tratta di un testa-coda: il Napoli viaggia a punteggio pieno dopo tre giornate, il Benevento fino a qui non è ancora riuscito a festeggiare il primo punto di sempre in Serie A. Staremo a vedere quello che succederà, intanto possiamo gettare uno sguardo su quanto gli allenatori hanno in mente per la partita del San Paolo, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli-Benevento.

FORMAZIONE NAPOLI: LE SCELTE DI SARRI

Perso l’esordio in Champions League, Maurizio Sarri ritrova il suo Napoli con piena disponibilità di tutti i suoi giocatori; andrà comunque in panchina Hamsik, che non sta attraversando un buon periodo e ha bisogno di tirare il fiato. Al suo posto Zielinski, che aveva giocato anche in Ucraina ma questa volta si sposta sul centrosinistra, lasciando l’altra porzione di campo ad Allan che torna ad affiancare Jorginho, titolare al posto di Amadou Diawara nel solito balletto in mezzo al campo. Sarà titolare anche Mertens, che si è riposato nella prima parte della sfida allo Shakhtar Donetsk; a lui si chiedono i gol per vincere la quarta partita, con il contributo che arriverà anche da Callejon e Lorenzo Insigne, confermatissimi sulle corsie laterali. I due formeranno la canonica catena con Hysaj da una parte e Ghoulam dall’altra; qualche possibilità di vedere Maggio a destra o magari Mario Rui a sinistra, ma è anche probabile che Sarri li mandi in campo nel turno infrasettimanale. Raul Albiol e Koulibaly dovrebbero ancora formare il duo centrale a Pepe Reina, che deve farsi perdonare l’errore in occasione del secondo gol subito mercoledì sera.

FORMAZIONE BENEVENTO: I DUBBI DI BARONI

Marco Baroni ha sostanzialmente deciso quale sarà la composizione del suo 4-4-2: qualche dubbio riguarda la corsia sinistra di difesa dove Lazaar insidia il posto di Gaetano Letizia, e magari l’attacco con Iemmello e Massimo Coda che in ogni caso partono nettamente favoriti su Puscas e Armenteros, utili eventualmente nel secondo tempo. Davanti al portiere Belec ci saranno Lucioni e Antei; a destra Venuti è sempre favorito su Gyamfi. In mezzo al campo le scelte sono tante: dovrebbero giocare ancora una volta Cataldi e Ledian Memushaj, ma in panchina ci sono giocatori come Chibsah e Nicolas Viola che lo scorso anno sono stati molto importanti per la storica promozione del Benevento. Sulle fasce Ciciretti e D’Alessandro viaggiano verso la conferma, ma in caso Baroni volesse aprire a uno schieramento più difensivo ci sarebbe l’ipotesi di alzare la posizione del già citato Lazaar sulla linea mediana, tenendo invece D’Alessandro come soluzione utile anche per affiancare una prima punta.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 6 Mario Rui, 30 Rog, 42 A. Diawara, 17 Hamsik, 37 Ounas, 99 Milik, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

BENEVENTO (4-4-2): 1 Belec; 23 Venuti, 88 Antei, 5 Lucioni, 3 G. Letizia; 10 Ciciretti, 8 Cataldi, 20 L. Memushaj, 7 D’Alessandro; 11 M. Coda, 33 Iemmello

A disposizione: 22 Brignoli, 18 Gyamfi, 6 Djimsiti, 17 Di Chiara, 77 Lazaar, 4 Del Pinto, 13 Chibsah, 14 N. Viola, 26 Parigini, 87 Lombardi, 90 Armenteros, 32 Puscas

Allenatore: Marco Baroni

Squalificati: -

Indisponibili: A. Costa

