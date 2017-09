Probabili formazioni/ Sassuolo Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 4^ giornata)

Probabili formazioni Sassuolo Juventus, Serie A (Foto LaPresse)

Sassuolo Juventus apre la domenica di Serie A 2017-2018: il 17 settembre alle ore 12:30 si gioca per la quarta giornata di un torneo che per il momento i bianconeri comandano con tre vittorie in altrettante partite, mentre per il momento i neroverdi vanno ancora a caccia della prima gioia. Tuttavia la Juventus arriva al Mapei Stadium con il morale sotto i tacchi, a causa della brutta sconfitta di Barcellona; bisogna subito alzare la testa per i campioni d’Italia, che sono anche vessati da problemi con gli infortuni e la condizione di alcuni giocatori. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le squadre in campo, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Sassuolo Juventus.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SU SASSUOLO JUVENTUS

Per Sassuolo Juventus, quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è stata quota dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 (vittoria Sassuolo) vale 7,75; il pareggio (segno X) è quotato 4,25 mentre il segno 2 (vittoria Juventus) vi permetterà di vincere 1,45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

SASSUOLO: LE SCELTE DI BUCCHI

Cristian Bucchi sta lavorando su un modulo ben preciso, vale a dire il 3-5-2: rispetto al passato dunque il Sassuolo si dispone con due attaccanti in campo, anche se nei fatti cambia poco visto che uno dei due esce dal ballottaggio tra Domenico Berardi e Politano. Falcinelli è sicuro del posto, per aumentare la trazione offensiva il tecnico neroverdo potrebbe decidere di mandare in campo anche Matri per avere così due prime punte di ruolo; alle spalle della linea offensiva comunque ci sarà un centrocampo con Magnanelli a fare da perno e filtro davanti alla difesa, avendo in Sensi e probabilmente Duncan l’altra mezzala. Qui c’è comunque abbondanza di scelte: Missiroli, Biondini e Mazzitelli sono tutte alternative valide e anche a partita in corso Bucchi potrà garantire la freschezza della sua linea mediana. Per quanto riguarda la difesa, con la linea a quattro Lirola e Adjapong si abbasserebbero a giocare al fianco di Cannavaro e Acerbi; in caso contrario spazio a Timo Letschert come terzo centrale a protezione di Consigli.

JUVENTUS: ALLEGRI DECIMATO

La Juventus si presenta ancora decimata all’appuntamento: non recupera Khedira, ancora in ritardo Howedes. Cambia comunque poco per Massimiliano Allegri: Matuidi è la risposta giusta alla defezione del centrocampista, dunque potrebbe comunque essere riproposto il 4-2-3-1 con l’inserimento dal primo minuto di Cuadrado, che andrebbe di fatto a prendere il posto di Bentancur (in alternativa l’uruguaiano sarebbe in ballottaggio con Sturaro per formare la mediana a tre). Da valutare cosa farà il tecnico toscano, perchè il 4-3-3 è stato proposto per due partite consecutive ma è anche vero che nella prima Dybala è entrato dalla panchina, mentre oggi torna Mandzukic che potrebbe occupare il ruolo di laterale a sinistra lasciando Higuain da prima punta. Sicuro del posto in mediana Pjanic; i terzini dovrebbero essere Lichtsteiner e Alex Sandro senza troppi scossoni, al centro della difesa e davanti a Buffon c’è Chiellini che finalmente ha recuperato, e dunque affiancherà Rugani che rimane favorito su Barzagli e Benatia.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (3-5-2): 47 Consigli; 55 Letschert, 28 Cannavaro, 15 Acerbi; 21 Lirola, 12 Sensi, 4 Magnanelli, 32 Duncan, 98 Adjapong; 16 Politano, 11 Falcinelli

A disposizione: 77 Pegolo, 70 Marson, 23 Gazzola, 24 Goldaniga, 13 Peluso, 8 Biondini, 6 Mazzitelli, 7 Missiroli, 29 Cassata, 25 D. Berardi, 10 Matri, 90 Ragusa

Allenatore: Cristian Bucchi

Squalificati: -

Indisponibili: Dell’Orco

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 38 Caligara, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Howedes, Khedira, Marchisio, Pjaca

© Riproduzione Riservata.