Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol, live score: Juventus Sassuolo (4a giornata)

Dopo i tre anticipi giocatisi nella giornata di ieri, si completerà nelle prossime ore la quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018. In campo, fra le altre, la capolista Juventus, il Milan, chiamato al riscatto dopo la disfatta di domenica scorsa contro la Lazio, il Napoli di Sarri, altra capolista, e i biancocelesti di Simone Inzaghi. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio il programma di questa domenica della quarta giornata di Serie A.

I RISULTATI DEGLI ANTICIPI DI SERIE A

CROTONE INTER 0-2

La quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A si è aperta con i tre anticipi del sabato. Alle ore 15 si sono affrontati Crotone e Inter, in campo allo stadio Ezio Scida di Crotone. I nero-azzurri cercavano la quarta vittoria consecutiva, per mantenere la vetta della classifica e staccare momentaneamente il Napoli e la Juventus. Il Crotone invece, dopo la sconfitta di misura a Cagliari, voleva smuovere la classifica, che recitava solo un punto prima della gara. Il primo tempo è stato molto equilibrato, e nessuna delle due compagini è riuscita a trovare la zampata vincente per portarsi in vantaggio. Il Biscione ci è andato vicino con Joao Mario, che non è riuscito però a concretizzare. Dopo venti minuti dall'ìinizio della ripresa il terzino sinistro dell'Inter, Dalbert, è stato costretto ad uscire per infortunio, sostituito dal giapponese Yuto Nagatomo. La perseveranza dell'Inter alla fine ha avuto la meglio e la compagine allenata da Luciano Spalletti è riuscita a portarsi in vantaggio ad otto minuti dalla fine grazie ad una rete di Milan Skriniar, senza dubbio il migliore in campo, e a raddoppiare nei minuti di recupero con il secondo gol consecutivo di Ivan Perisic. Grazie ai tre punti la squadra milanese è rimasta a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro partite.

FIORENTINA BOLOGNA 2-1

Nel secondo anticipo, quello delle ore 18, allo stadio Artemio Franchi di Firenze si sono affrontati la Fiorentina e il Bologna. I Viola venivano dalla larga vittoria contro l'Hellas Verona, i felsinei dalla rotonda sconfitta contro il Napoli, quindi per motivi diversi entrambe erano interessante ai tre punti. Il primo tempo non ha mostrato troppe occasioni e offerto emozioni ai tifosi presenti sugli spalti. Nella ripresa in due minuti due gol: prima Federico Chiesa porta in vantaggio i gigliati, poi Rodrigo Palacio rimette in parità la contesa con il suo primo gol in maglia rosso-blu. Il nuovo vantaggio della Fiorentina è arrivato grazie ad una rete di German Pezzella, il quale ha realizzato il suo primo gol in assoluto nel campionato italiano e di conseguenza il primo con la compagine allenata da Stefano Pioli. Il Bologna ha reagito bene al secondo schiaffo, andando vicino alla rete del pareggio. Ancora una volta si è reso protagonista Rodrigo Palacio il quale ha colpito un palo al minuto 84. Alla fine il muro viola ha resistito all'urto dei Bolognesi e la squadra ha potuto conquistare la seconda vittoria consecutiva. Per il Bologna si tratta del secondo kappao di fila dopo quello della scorsa settimana.

ROMA VERONA 3-0

Nell'ultimo anticipo, fischio d'inizio alle ore 20.45, la Roma ha ospitato all'Olimpico il pericolante Hellas Verona. I gialli-rossi sono partiti forte andando vicino al gol in due occasioni: prima con una di Stephan El Shaarawy e successivamente con il giovane centrocampista turco Cengiz Under, che ha colpito la l'incrocio dei pali con un bel tiro da fuori area. A metà del primo tempo la Roma si è portata in vantaggio con una rete del belga Radja Nainggolan, alla quale ha fatto seguito il gol del raddoppio firmato dal centravanti bosniaco Edin Dzeko. La Lupa è andata al riposo forte dei due gol di vantaggio, mentre per l'Hellas Verona di mister Fabio Pecchia il morale era ai minimi storici. Nel secondo tempo la squadra di mister Eusebio Di Francesco si è limitata a controllare il vantaggio acquisito e a condurre in porto una preziosa vittoria, riuscendo anche a segnare la terza rete con Dzeko.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI

Si comincia come ormai da copione con l’anticipo di mezzogiorno, la sfida delle ore 12:30 fra il Sassuolo e la Juventus, gara in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una trasferta insidiosa per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, reduce dalla disfatta in Champions League, il 3 a 0 del Camp Nou in favore del Barcellona. Bisognerà capire se i bianconeri potranno accusare un colpo psicologico, anche perché i nero-verdi cercano punti, dopo averne ottenuto uno solo nei primi 180 minuti di questa nuova stagione.

L’altra capolista, il Napoli, giocherà invece alle ore 15:00, con la squadra di Sarri, che dopo aver affrontato lo Shakhtar Donetsk in Champions League, tornerà al San Paolo per ospitare il Benevento, squadra fanalino di coda, ancora ferma a zero punti. La domanda sorge spontanea: Sarri attuerà un po’ di turnover dopo le fatiche di coppa o manderà in campo sempre gli stessi undici? Lo scopriremo fra qualche ora.

Come dicevamo, tornerà a giocare anche il Milan, impegnato anch’esso in coppa in settimana, nella sfida di Europa League contro l’Austria Vienna. I rossoneri dovranno per forza rifarsi dopo la batosta subita la scorsa domenica contro la Lazio, il 4 a 1 dell’Olimpico, e potranno farlo di fronte al pubblico di casa: a San Siro, alle ore 15:00, sbarcherà l’Udinese, squadra senza dubbio alla portata della compagine allenata da Vincenzo Montella.

Proseguiamo con un altro match decisamente interessante, quello di Torino fra i granata di Mihajlovic e la Sampdoria di Giampaolo: Toro che ha ottenuto sette punti in tre gare, reduce quindi da un buon inizio di stagione, mentre i blucerchiati sono fermi da due settimane dopo l’annullamento per maltempo della sfida con la Roma di sabato scorso.

A completare il programma delle gare delle 15:00, la sfida Spal-Cagliari in programma a Ferrara. Chiudiamo quindi con i due posticipi: alle ore 18:00, spazio a Chievo-Atalanta, mentre alle 20:45, interessante sfida allo stadio Marassi fra il Genoa di Juric e la Lazio.

I RISULTATI DELLA 4a GIORNATA DI SERIE A

Ore 12:30 – Sassuolo-Juventus

Ore 15:00 – Milan-Udinese

Ore 15:00 – Napoli-Benevento

Ore 15:00 – Torino-Sampdoria

Ore 15:00 – Spal-Cagliari

Ore 18:00 – Chievo-Atalanta

Ore 20:45 – Genoa-Lazio

