Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: le partite di oggi (4^ giornata)

I tifosi del Monza - LaPresse

Dopo le gare di venerdì e le sfide giocatesi nella giornata di ieri, proseguirà quest’oggi la quarta giornata del campionato di Serie C 2017-2018. Di fatto si chiuderanno tutti i match, ad esclusione del posticipo di domani sera, quello delle ore 20:45 fra il Padova e il Venezia. In totale oggi si giocheranno ben quattordici partite dei tre gironi A, B e C. Ventotto formazioni in campo per una domenica di Serie C davvero scoppiettante. Andiamo quindi a vedere insieme il programma delle sfide che si disputeranno durante le prossime ore.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DI OGGI

Si comincia subito in maniera importante visto che, alle ore 14:30, si giocherà la sfida di Carrara fra i padroni di casa della Carrarese e l’Olbia, due formazioni che occupano rispettivamente il quinto e secondo posto del Girone A della Serie C, quello costituito dalle squadre del nord-ovest e del centro Italia. Sempre alle 14:30, di scena Triestina-SudTirol, partita invece valevole per il Girone B: una sfida interessante visto che entrambe le squadre sono appaiate a quota 4, anche se la formazione di Trieste ha una gara in meno rispetto ai tirolesi.

Rimaniamo nel Gruppo B e proseguiamo con Albinoleffe-Santarcangelo, sempre alle ore 14:30, in contemporanea a FeralpiSalò-Fano. Alla stessa ora scenderà in campo anche il Mestre, sesto con cinque punti conquistati, che volerà nelle Marche, a Fermo, per giocarsela contro i padroni di casa della Fermana. Proseguiamo quindi con le tre sfide del Girone A delle ore 16:30.

Il Monza, che ha iniziato la stagione con quattro punti, volerà a Lucca per vedersela contro la Lucchese, che insegue ad un punto di distanza.

La capolista Viterbese, prima con nove punti sui nove ottenibili, giocherà invece a Pisa contro l’omonima squadra di calcio, 15esima a quota due. Infine il Piacenza, penultimo a un punto, ospiterà in Emilia l’Arezzo. Alle 16:30 si giocherà anche un match del Girone C, precisamente quello del Catania, che volerà in Puglia, a Francavilla, per sfidare la Virtus. Inizio di stagione in chiaro/scuro per gli etnei, quarti con quattro punti ottenuti sui nove disponibili. Torniamo nel Girone A, per le tre partite che si disputeranno in contemporanea alle ore 18:30. Sfida fra i bassifondi della classifica quella di Teramo, fra gli omonimi padroni di casa e il Ravenna. Di tutt’altro spessore è invece il match di Bassano del Grappa, con i vicentini, terzi a quota sei, che ospiteranno il Pordenone, primo al pari del Vicenza con nove punti sin qui ottenuti. Attenzione anche alla Sambenedettese, altra formazione con sei punti in classifica, che volerà a Gubbio. Infine, i due posticipi delle ore 20:30. Il Siena, secondo a quota 7, volerà a Grosseto per giocarsela contro il Gavorrano, mentre la Pistoiese, quarta a sei punti, ospiterà in casa la Pro Piacenza.

I RISULTATI DELLA 4A GIORNATA DI SERIE C

14:30 Carrarese-Olbia

14:30 Triestina-Sudtirol

14:30 Albinoleffe-Santarcangelo

14:30 Feralpisalò-Fano Alma J.

14:30 Fermana-Mestre

16:30 Lucchese-Monza

16:30 Pisa-Viterbese

16:30 Piacenza-Arezzo

16:30 Virtus Francavilla-Catania

18:30 Teramo-Ravenna

18:30 Bassano V.-Pordenone Calcio

18:30 Gubbio-Sambenedettese

20:30 Gavorrano-Siena

20:30 Pistoiese-Pro Piacenza

