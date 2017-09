Risultati Serie D/ Diretta gol live score: le partite dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

Risultati Serie D - LaPresse

La Serie D si accinge a tornare in campo oggi, domenica 17 settembre, per una nuova giornata del massimo campionato dilettantistico italiano, la porta sul mondo dei professionisti che a fine stagione come di consueto si aprirà per le squadre che risulteranno vincitrici dei nove gironi. Il cammino è certamente molto lungo e appena iniziato: siamo alla terza giornata per quei gironi che al termine del campionato avranno disputato 34 turni, essendo a 18 squadre, mentre in settimana è già stato disputato il primo infrasettimanale nei gironi più numerosi (19 oppure 20 squadre), che di conseguenza stanno già allungando il passo e oggi vivranno già la loro quarta giornata.

LE PRIME CAPOLISTE

Abbiamo già accennato che conta solo il primo posto, salvo naturalmente ripescaggio e altri imprevisti comunque sempre possibili nelle estati del calcio italiano. Nel girone A, che ha già disputato tre giornate, sono ancora a punteggio pieno ben quattro squadre, cioè Gozzano, Caronnese, Folgore Caratese e Pro Sesto. Anche il girone B ha vissuto un infrasettimanale, nessuna squadra però ha 9 punti e troviamo Pro Patria, Pontisola, Rezzato e Caravaggio con 7 punti in testa. Nel girone C sono bastate due giornate per isolare in testa la coppia formata da Belluno e Virtus Verona. Lentigione solitaria nel girone D, altro gruppo che ha già vissuto tre giornate: solo la capolista è a quota 9 punti.

LENTIGIONE, SAVONA E TRASTEVERE SOLITARIE

Nel girone E addirittura dopo due giornate c’è una sola squadra al comando: doppia vittoria solo per il Savona, unica formazione a quota 6 punti. Nel girone F invece ci sono tre squadre a punteggio pieno alla stessa quota: si tratta di Vis Pesaro, Fabriano Cerreto e Matelica. Nel girone G riflettori su una delle protagoniste già nella passata stagione, il Trastevere Calcio, che proverà a dare un nuovo assalto alla promozione e intanto è già rimasto da solo al comando, unica compagine a 6 punti dopo le prime due giornate. I primi due turni sorridono invece a Potenza e Altamura, le due squadre ancora a punteggio pieno nel girone H. Infine, la nostra panoramica si chiude con l’ammucchiata a quota 6 punti nel girone I, dove sono a punteggio pieno ben cinque squadre, cioè Gela, Palazzolo, US Palmese, Vesuvio Ercolanese e Portici.

GIRONE A

Arconatese-Varesina

Borgaro-Casale

Borgosesia-Bra

Caronnese-Folgore Caratese

Castellazzo-OltrepoVoghera

Chieri-Inveruno

Derthona-Como

Pavia-Olginatese

Seregno-Gozzano

Varese-Pro Sesto

GIRONE B

Ciliverghe Mazzano-Caravaggio

Darfo Boario-Virtus Bergamo

Grumellese-Pro Patria

Lecco-Pontisola

Levico Terme-Lumezzane

Pergolettese-Scanzorosciate

Rezzato-Dro

Romanese-Crema

Trento-Ciserano

GIRONE C

ArzignanoChiampo-Virtus Verona

Calvi Noale-Abano

Campodarsego-Cjarlins Muzane

Delta Rovigo-Legnago Salus

Este-Ambrosiana

Feltre-Clodiense

Liventina-Belluno

Mantova-Montebelluna

Tamai-Adriese

GIRONE D

Castelvetro-Correggese

Forlì-Montevarchi

Lentigione-Colligiana

Pianese-Rimini

Sammaurese-Mezzolara

Sangiovannese-Romagna Centro

Sasso Marconi-Vivi Altotevere

Tuttocuoio-Fiorenzuola

Vigor Carpaneto-Imolese

Villablagio-Trestina

GIRONE E

Finale-Argentina

Ghivizzano Borgo-Sestri Levante

Lavagnese-Real Forte Querceta

Ligorna-Albissola

Ponsacco-Rignanese

San Donato-Viareggio

Savona-Massese

Seravezza Pozzi-Valdinievole Montecatini

Unione Sanremo-Scandicci

GIRONE F

Avezzano-Monticelli

Campobasso-Fabriano Cerreto

Castelfidardo-Agnonese

Francavilla-San Nicolò

L'Aquila-Nerostellati Pratola

Matelica-Jesina

Pineto-Vastese

Recanatese-Sangiustese

San Marino-Vis Pesaro

GIRONE G

Anzio-Lupa Roma

Budoni-Flaminia

Cassino-Latina

Lanusei-Aprilia

Monterosi-San Teodoro

Nuorese-Albalonga

Ostia Mare-Tortolì

Rieti-Latte Dolce

Trastevere-SFF Atletico

GIRONE H

Cavese-Aversa

Fulgor Molfetta-Pomigliano

Gravina-Francavilla

Picerno-Nerostellati Frattese

Taranto-Sarnese

Turris-Potenza

Manfredonia-Altamura

Nardò-San Severo

GIRONE I

Acireale-Roccella

Cittanovese-Messina

Gela-Vibonese

Gelbison Cilento-Troina

Isola Capo Rizzuto-Ebolitana

Nocerina-Igea Virtus

Paceco-Palmese

Portici-Vesuvio Ercolanese

Sancataldese-Palazzolo

