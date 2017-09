Sassuolo Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Sassuolo-Juventus, LaPresse

Sassuolo-Juventus, diretta dall'arbitro Davide Massa della Sezione di Imperia (che potrà contare sull'aiuto dei guardalinee Tasso e Fiorito, del quarto ufficiale di gara Sacchi e dei var Maresca e Aureliano) sarà il lunch match della quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018: l'incontro è in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, kick-off fissato per le ore 12.30 di domenica 17 settembre 2017.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS

Ci sono due alternative per guardare la partita di campionato Sassuolo-Juventus: la prima consiste nella diretta tv sulle reti di Sky Sport (canali 206 e 251 della piattaforma satellitare, in alta definizione) o di Mediaset Premium (canali 370 e 380 del digitale terrestre, rispettivamente in SD e HD). La seconda è la diretta streaming video su Sky Go e Premium Play, servizi che le due pay-tv mettono a disposizione dei rispettivi clienti senza costi aggiuntivi, scaricando le omonime app per smartphone e tablet oppure collegandosi ai seguenti indirizzi: http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO E TATTICA

Il Sassuolo ospita forse il peggior avversario che avrebbe potuto incontrare in questo periodo: i neroverdi di Bucchi, infatti, hanno assolutamente bisogno della loro prima vittoria in campionato per allontanarsi dalla zona retrocessione dopo aver ottenuto solamente un punto (contro il Genoa) nelle prime tre giornate, perdendo malamente contro il Torino (0-3) e subendo la rimonta dell'Atalanta a Bergamo (1-2). I padroni di casa devono ancora trovare una nuova identità di gioco dopo la partenza di Eusebio Di Francesco, Cristian Bucchi - che lo scorso anno fece molto bene a Perugia in Serie B - non è riuscito finora a dare un'impronta alla squadra, e purtroppo nella massima categoria i tempi per trovare il bandolo della matassa sono molto più stretti. Inoltre non ci sarà Domenico Berardi, alle prese con un nuovo stop dopo quello che lo aveva costretto a rimanere fermo per la maggior parte del tempo la scorsa stagione, saranno dunque Politano e Falcinelli a rilevarne il ruolo in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS E LE MOSSE DI ALLEGRI

Juventus in cerca di riscatto dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Barcellona che nelle modalità ha ricordato molto quella contro il Real Madrid nella finale di Cardiff risalente allo scorso 3 giugno. Gli uomini di Allegri hanno bisogno di ritrovarsi, oltre che dei tre punti per dare un forte segnale alle altre pretendenti al titolo: la Vecchia Signora, nonostante qualche passaggio a vuoto in Europa, rimane la squadra da battere, almeno in Italia. Come dimostrano i 9 punti conquistati nei primi 3 turni, passeggiando contro Cagliari e Chievo in casa e soffrendo al Ferraris contro il Genoa ma solamente nel primo terzo di gara. A parte Marchisio, Pjaca e l'ultimo arrivato Howedes, tutti gli altri sono a completa disposizione di Allegri che contro il Sassuolo tornerà a schierare gli undici di cui si fida di più, per cui torneranno anche Cuadrado e Dybala, assenti al Camp Nou, mentre Matuidi dovrebbe essere confermato nella linea mediana assieme a Pjanic. Il quarto successo in quattro gare farebbe bene anche e soprattutto al morale degli juventini che hanno bisogno di ritrovare certezze dopo la scoppola presa da Messi e compagni.

PRECEDENTI

Sassuolo e Juventus si affrontano per la nona volta nel campionato italiano: il primo precedente risale al 15 dicembre 2013 quando i bianconeri liquidarono i neroverdi con un 4 a 0 che portò la tripletta di Tevez e la rete di Peluso. In generale il bilancio è di 6 vittorie per la Vecchia Signora, un pareggio (risalente al 18 ottobre 2014 quando le due squadre pareggiarono 1-1) e un successo per il Sassuolo ottenuto il 28 ottobre 2015.

QUOTE E SCOMMESSE

Juventus nettamente favorita secondo i bookmaker che hanno stabilito quote molto basse per il 2 dei bianconeri: si va dall'1,44 di WilliamHill all'1,49 di Unibet; per il risultato di parità Bet365 propone una vincita pari a 4,33 volte la posta in palio, mentre in caso di vittoria interna dei neroverdi la vincita ammonterebbe a 8,50 su Bwin. Le agenzie di scommesse on-line sono molto prudenti, invece, per quanto riguarda il numero di gol che si segneranno nell'arco dei novanta minuti: PaddyPower offre una quota di 1,88 sia per l'Under che per l'Over. Su Betclic è possibile scommettere anche sul risultato esatto, il 2 a 1 in favore della Vecchia Signora viene dato a 8,00.

