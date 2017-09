Spal Cagliari/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spal Cagliari (LaPresse)

Spal e Cagliari si affrontano in una partita diretta dall’arbitro Abbattista alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 settembre, presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara e valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Questo match si presenta decisamente interessante per diversi motivi, primo fra tutti il fatto che la Spal abbia iniziato benissimo il proprio campionato e abbia mostrato di avere le carte in regola per salvarsi. Il Cagliari di Rastelli dovrà quindi fare molta attenzione. Altro motivo di interesse è sicuramente il confronto a distanza tra Borriello e Pavoletti, con il primo che ha lasciato Cagliari per Ferrara in modo turbolento ed il secondo che è stato acquistato dai sardi per rimpiazzare il bomber napoletano.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IN DIRETTA SPAL CAGLIARI

Spal-Cagliari, domenica 17 settembre alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sul canale numero 254 del satellite, ovvero Sky Calcio 4 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Per la Spal di Semplici nella terza giornata di campionato è arrivato il primo dispiacere dal ritorno in massima serie dopo 49 anni. L'Inter di Spalletti si è imposta a San Siro con il punteggio di 2 a 0, rimanendo così a punteggio pieno. Gli estnesi però non hanno assolutamente demeritato ed infatti mister Semplici a fine partita ha elogiato i suoi, affermando che giocando come a San Siro la salvezza è possibile. La Spal arriva a questo match con 4 punti in classifica, frutto del pareggio esterno contro la Lazio e della vittoria casalinga contro l'Udinese, arrivata con un 3 a 2 pirotecnico. Ora l'obiettivo è quello di centrare un'altra vittoria contro una diretta concorrente per la salvezza. Il Cagliari di Rastelli ha vissuto una estate decisamente poco tranquilla a causa del caso Borriello, ma contro il Crotone sono arrivati i primi 3 punti della stagione dopo le sconfitte contro Juventus (3 a 0) e Milan (2 a 1). La vittoria contro i calabresi è stata ancora più dolce, perchè arrivata nel nuovo stadio. Il goal vittoria lo ha messo a segno Sau, che ora vuole ripetersi contro la Spal, per dare modo al Cagliari di sorpassare gli estensi e vincere un match contro una diretta concorrente per la salvezza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, va detto che entrambi i tecnici sembrano orientati a non cambiare nulla rispetto agli ultimi match, anche se non sono escluse sorprese dell'ultimo minuto, specialmente in casa Spal. Non è infatti un mistero che Semplici non abbia gradito la poca precisione e freddezza di Paloschi nel match contro l'Inter, motivo per cui in una partita che comunque è delicata, perchè giocata contro una diretta concorrente per la permanenza in Serie A, potrebbe anche decidere di affidarsi alla esperienza di Antenucci. A parte questo possibile avvicendamento, il 3-5-2 della Spal dovrebbe essere composto dagli stessi uomini di San Siro, con Borriello al centro dell'attacco e pronto a segnare alla prima occasione.

Il Cagliari si presenterà invece con il solito 4-3-1-2: Rastelli ha un paio di dubbi. Uno riguarda la difesa, dove Padoin parte favorito su Faragò, anche se la scelta sarà effettuata solo prima del match. L'altro riguarda il compagno di reparto di Pavoletti: risulta quasi certa la presenza di Sau, match winner contro il Crotone, ma Rastelli potrebbe anche decidere di dare fiducia a Farias e utilizzare l'attaccante sardo nella ripresa, in caso di necessità.

PRONOSTICO E QUOTE

Per i bookmakers regna l'equilibrio tra la Spal e il Cagliari. Basti pensare che la Snai quota la vittoria della Spal a 2,40 volte la scommessa effettuata, mentre una vittoria sarda viene pagata solo poco di più, ovvero 3,05 volte la scommessa. Un pareggio viene invece pagato, sempre dalla Snai, 3,20 volte l'eventuale scommessa fatta.

