Torino Sampdoria/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Torino Sampdoria: Adem Ljajic (LaPresse)

Torino Sampdoria, partita diretta dall’arbitro Tagliavento alle ore 15.00 di oggi pomeriggio presso lo stadio Olimpico-Grande Torino, sarà un un match valido per la quarta giornata di Serie A. La partita si presenta decisamente interessante, perché entrambe le formazioni quest'anno puntano ad un campionato da protagonista, con l'obiettivo dichiarato di centrare la qualificazione in Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IN DIRETTA TORINO SAMPDORIA

Torino-Sampdoria, domenica 17 settembre alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sul canale numero 253 del satellite, ovvero Sky Calcio 3 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il Torino di Mihajlovic arriva da due vittorie consecutive, che unite al pareggio all'esordio in campionato lo collocano a 7 punti in classifica, quindi subito dietro il trio di testa composto da Juventus, Inter e Napoli. La vittoria contro il Benevento è arrivata in trasferta e all'ultimo minuto, grazie ad un goal di Iago Falque. Il match contro i campani non è stato semplice, ma una vittoria arrivata in tal modo è una di quelle che sicuramente infonde fiducia nel gruppo. Il tecnico serbo chiede ai suoi una gara come quella contro il Sassuolo, dove al di là della vittoria per 3 a 0 e dell'eurogoal di Belotti, si è visto un ottimo Torino per almeno 3/4 del match. Quello contro la Sampdoria di Giampaolo è sicuramente un test probante. I doriani arrivano a questa gara non avendo potuto misurarsi contro la Roma di Di Francesco, perchè il match casalingo contro i giallorossi è stato rinviato a causa del maltempo che ha colpito Genova nei giorni precedenti al match. I doriani al momento sono a 6 punti e quindi sarebbero potenzialmente a punteggio pieno. Il campionato è iniziato ottimamente, con le vittorie contro Fiorentina e Benevento, arrivate entrambe per 2 a 1. Ora arriva questa nuova trasferta contro una squadra, quella granata, che è una diretta concorrente per la corsa all'Europa. Giampaolo non vuole assolutamente perdere punti e quindi chiede ai suoi una bella prestazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, il Torino dovrebbe giocare con il 4-2-3-1. La formazione dovrebbe essere la stessa vista a Benevento, anche se il tecnico ha dei dubbi relativamente alla composizione del trio che dovrà giostrare alle spalle di Belotti. Al momento infatti solo Iago Falque e Ljiaic hanno il posto sicuro, mentre Niang rischia seriamente di doversi accomodare in panchina dopo l'opaca prestazione offerta nell'ultimo match. A scendere in campo dovrebbe infatti essere Berenguer, uno degli acquisti di questa estate, proprio come il francese.

Sul fronte doriano sono attese invece alcune novità, perchè Giampaolo sembra intenzionato a far esordire sia Strinic che Zapata, acquistati dal Napoli negli ultimissimi giorni di mercato. La Sampdoria dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 dove sarà confermato Puggioni tra i pali e in cui Regini dovrebbe spuntarla su Ferrari come difensore centrale accanto a Silvestre. A centrocampo, come anticipato, ci sarà spazio per Strinic, mentre Ramireza agirà alle spalle della coppia di attacco, che sarà composta da Quagliarella e Zapata. L'unico dubbio di Giampaolo riguarda la mediana, dove Barreto e Linetty sono in corsa per una maglia. Al momento il primo appare leggermente favorito, ma il mister doriano probabilmente deciderà solo poche ora prima del match.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante la Sampdoria si sia resa protagonista di un ottimo avvio di campionato al pari del Torino, i granata partono, almeno per la Snai, nettamente favoriti. Una vittoria di Belotti e compagna viene infatti pagata 1,70 volte la scommessa dalla Snai, la quale invece ha poca fiducia nella Sampdoria, una cui affermazione è quotata a 4,75. Un pareggio, risultato comunque buono per entrambe, viene quotato invece a 3,85.

© Riproduzione Riservata.