Triestina Sudtirol/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Triestina Sudtirol, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Triestina Sudtirol è diretta dall'arbitro Giovanni Ayroldi e si gioca alle ore 14:30 di domenica 17 settembre, per la quarta giornata del girone B della Serie C 2017-2018. La Triestina viene da una roboante vittoria in trasferta sul campo del Ravenna, che ha acceso in maniera definitiva l'entusiasmo dei tifosi. I triestini hanno conquistato anche un pareggio e riposato in occasione del primo turno di campionato. Il Sudtirol Alto-Adige, che l'anno scorso dopo una strenua lotte è riuscito ad evitare l'approdo ai play-out, quest'anno è partito leggermente meglio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta per gli altoatesini, che hanno conquistato i tre punti nella sfida casalinga contro l'AlbinoLeffe.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IN DIRETTA TRIESTINA SUDTIROL

Triestina Sudtirol non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora è il momento di studiare le probabili formazioni che metteranno piede sul terreno di gioco. A cominciare dalla Triestina di mister Giuseppe Sannino, come da tradizione nella carriera del tecnico, utilizzerà il modulo di gioco 4-4-2, schieramento tradizionalista e molto pragmatico. In porta giocherà il classe 1997 Samuele Perisan, che dialogherà con i difensori Michele Troiani (terzino destro), Luca Pizzul (terzino sinistro), Giuseppe Aquaro (difensore centrale) e Oualid El Hasni (difensore centrale). A centrocampo invece ci saranno i due interni che risponderanno ai nomi di Fabio Meduri e Filippo Porcari, autore della seconda rete nella sfida di Ravenna. Sulla fascia destra ci sarà Andrea Bracaletti, sul versante opposto si prodigherà Davide Bariti. La formazione titolare della Triestina sarà completata dalla coppia di attaccanti centrali, vale a dire il marocchino Rachid Arma e il ghanese Davis Mensah, entrambi a segno nella sfida contro il Ravenna, rispettivamente con un gol e una doppietta.

Il Sudtirol Alto-Adige del tecnico Paolo Zanetti utilizzerà un modulo più coperto, lo stesso 3-5-2 con cui ha pareggiato in casa contro la Fermana. Il portiere titolare sarà Daniel Offredi, e dinanzi a lui saranno presenti i tre difensori centrali Filippo Sgarbi, Marco Baldan e Paolo Frascatore. A centrocampo sulla fascia destra si posizionerà Fabian Tait, sulla fascia sinistra invece giocherà Andrea Zanchi. I tre centrocampisti centrali saranno Michael Cia e Luca Berardocco come mezzali e come mediano Hannes Fink, a segno nella sfida precedente contro la Fermana. La formazione si completerà con la presenza di Rocco Costantino ed Emmanuel Gyasi, anche lui in gol contro i marchigiani nella gara precedente.

LA CHIAVE TATTICA

La Triestina reciterà il ruolo di protagonista assoluta, avendo dalla sua la spinta del pubblico e l'entusiasmo dalla roboante vittoria maturata nell'ultimo incontro. Il Sudtirol proverà a fare la propria partita, senza scoprirsi in maniera eccessiva ma non rinunciando a pungere in contropiede quando dovesse presentarsi l'occasione propizia. La punta di diamante della compagine triestina è senza dubbio Rachid Arma, che nelle ultime stagioni della vecchia Lega Pro è stato uno dei miglio attaccanti della categoria per distacco.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per chi fosse interessato a scommettere su questa sfida del girone B di Serie C, ecco le quote emesse dall'agenzia Bet Clic: la vittoria della Triestina è data a quota 1.85, il pareggio a quota 3.30, il successo esterno del Sudtirol Alto-Adige a 3.90. La sfida potrà essere vista sul sito web Sportube, sede del sito ufficiale del campionato.

© Riproduzione Riservata.