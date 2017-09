Video/ Brescia Pro Vercelli (0-0): highlights della partita (4^ giornata Serie B 2017-2018)

Video Brescia Pro Vercelli (LaPresse)

Si è chiuso con un deludente 0-0 la sfida tra Brescia e Pro Vercelli, match della quarta giornata del campionato di Serie B al Rigamonti, ma che ha regalato ad entrambe le formazioni un punticino sempre prezioso per la classifica della cadetteria. Poche comunque le emozioni viste in campo, con un maggiore brio solo nella ripresa: la formazione dei biancoscudata si è rivelata più intraprendente nel primo tempo ma senza riuscire ad entusiasmare panchina e pubblico mentre sul finale sono stati gli azzurri a prendere in mano le redini del gioco, impegnando però solo relativamente la difesa avversaria e lasciando inalterato il tabellone sullo 0-0 iniziale. Poco altro ci dicono i numeri relativi alla partita di Serie B, con dati molto simili tra le due squadre: nel possesso palla il Brescia ha raccolto appena il 55%,ma firmando anche 15tiri contro i 10 degli avversari di cui 5 in porta. Molto più aggressivi i biancoscudati ma anche più penalizzati con 4 fuorigioco fischiati (2 avversari), 17 falli e 3 cartellini gialli.

LE DICHIARAZIONI DEL POST MATCH

Al termine della sfida al Rigamonti il tecnico della Pro Vercelli ha commentato così lo 0-0, ottenuto contro il Brescia: “Oggi, nella globalità della gara, abbiamo fatto un’ottima prestazione: abbiamo avuto alcune occasioni per passare in vantaggio, ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Guardiamo avanti con fiducia, ripartendo da quanto di buono si è visto in questa partita. Martedì abbiamo un’altra partita importantissima, non servono parole per sottolineare l’importanza della sfida con la Salernitana. C’è tanto rammarico per non essere riusciti a portare a casa l’intera posta in palio, nel secondo tempo ci è mancato l’ultimo passaggio e nel primo andava capitalizzato quanto creato. Ma ripeto, aggrappiamoci a questa prestazione e a questo risultato contro una squadra che, a mio avviso, stazionerà regolarmente nella parte sinistra della classifica”.

