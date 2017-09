Video/ Cremonese Carpi (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 4^ giornata)

Video Cremonese Carpi, Serie B (Foto LaPresse)

Allo Stadio Giovanni Zini il Carpi viene fermato in trasferta sull'1 a 1 dalla Cremonese nella quarta giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Le reti vengono segnate tutte nel primo tempo con Andrea Brighenti a sbloccare il risultato già al 1' per i padroni di casa. Gli ospiti realizzano però il goal del pareggio definitivo con il pallonetto di Jerry Mbakogu al 34', ispirato da Concas. Nella ripresa i biancorossi colpiscono la traversa con un colpo di testa proprio di Concas al 63' e i rossogrigi rispondono con il palo del subentrato Paulinho al 69'. Nel finale la conclusione di Ligi viene provvidenzialmente fermata dagli uomini di Tesser.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Carpi avrebbe complessivamente meritato qualcosa in più a fronte del 52% di possesso palla favorevole e, in fase offensiva, si segnala l'11 a 9 nel computo dei tiri di cui 2 a 4 nello specchio della porta. La Cremonese ha giocato meno palloni degli avversari, 230 a 307, ma ha vinto più contrasti, 21 a 15 mentre i cross per parte sono stati 13. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Giua della sezione di Olbia ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Claiton e Marconi da un lato, Mbakogu dall'altro. (Alessandro Rinoldi)





© Riproduzione Riservata.