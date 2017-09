Video/ Crotone Inter (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata)

Video Crotone Inter, Serie A (Foto LaPresse)

L'Inter espugna lo Scida: contro il Crotone finisce 0-2 grazie alle reti di Milan Skriniar e Ivan Perisic e, dopo quattro giornate del campionato di Serie A 2017-2018, i nerazzurri sono ancora a punteggio pieno in classifica avendo fin qui subito un solo gol. Partita dura per la compagine di Spalletti che ha sofferto molto contro i calabresi. Andiamo ora ad analizzare la partita attraverso i numeri. L'Inter domina riguardo il possesso palla, 63% contro il 37% della compagine di Nicola. I tiri in porta sono 6 del Crotone e 2 dell'Inter che capitalizza al massimo le occasioni avute. Passiamo ora alle statistiche individuali. Budimir e Perisic hanno effettuato due tiri in porta. Mentre Tonev e Budimir hanno creato in totale due occasioni da gol. Spicca Borja Valero riguardo le palle recuperate, 5, seguito da Budimir con 4. Delude Gagliardini con 8 palloni persi seguito da Joao Mario con 7. Molto fallosi Budimir e Tonev, sono tre gli interventi pericolosi a testa. L'Inter vince grazie al suo grande cinismo.

LE DICHIARAZIONI

Davide Nicola, attraverso Premium Sport, non nasconde l'amarezza per una sconfitta immeritata: "Ci ho creduto e sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, sia nei numeri che nell'attenzione. Abbiamo avuto le possibilità di passare avanti e se avessimo vinto non avremmo rubato niente. Nel calcio serve fare gol e l'Inter l'ha fatto. Accettiamo il verdetto del campo. La prestazione di oggi mi lascia molto contento. Oggi abbiamo giocato una partita importante, dobbiamo trasformare in rete le occasioni e ci arriveremo". Luciano Spalletti, attraverso i microfoni di Premium Sport, sottolinea la difficoltà della partita: "Accetto le analisi. Non era facile: i nostri hanno fatto i professionisti, adattandosi a qualcosa di differente. La partita era in un caldo differente rispetto a quanto siamo abituati noi. Il campo era secchissimo. Loro sono abituati a giocare sporco, hanno Budimir che fa alla perfezione il mestiere. Essersi adattati è sintomo di grandissima qualità. Skriniar è eccezionale: sempre attento, mai in difficoltà. Bravissimo a far girare la palla, fisico: è tosto e dopo averlo conosciuto per due settimane ci siamo fidati di lui. Un titolare al quale affidarsi. Diverso da Rudiger, ma sono due elementi che è meglio non averli contro".

