Video/ Empoli Ascoli (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 2017-2018)

Quarto risultato positivo per l’Empoli che nella quarta giornata del campionato di Serie B centra la seconda vittoria stagionale battendo in casa al Castellani l’Ascoli Picchio per 3-0. I toscani dopo il successo contro il Bari conquistano quindi tre punti di peso nella classifica della cadetteria che li vede ora quarti: brutta invece la prova dei bianconeri che raccolgono la terza sconfitta in stagione, che li relega ai gradini più bassi della graduatoria. La sfida al Castellani è stata decisa già nella prima frazione da Alfredo Donnarumma, in rete al 37’, a cui ha poi fatto seguito i gol di Caputo (49’) e Ninkovic (85’) nella ripresa: nessun guizzo invece da parte dell’Ascoli, autore di una prestazione davvero opaca. Numeri alla mano si vede subito la netta superiorità dell’Empoli che ha raccolto il 52% nel possesso palla oltre che il maggior numero di tiri (14, di cui 5 in porta): più fallosi invece i bianconeri, a cui sono stati fischiati ben 15 falli e assegnati 3 cartellini gialli.

LE PAROLE DEL POST MATCH

Al termine della sfida al Castellani tra Empoli e Ascoli, è toccato al tecnico della compagine azzurra Vincenzo Vivarini prendere la parola ai microfoni di sky Sport: “Ci tenevamo a non prendere goal, abbiamo fatto abbastanza bene. Abbiamo messo in evidenza le nostre potenzialità. Dobbiamo essere attenti e concentrati per poter avere più forza e più fluidità di gioco". E’ poi toccato al protagonista della sfida Alfredo Donnarumma, autore della rete del vantaggio presentarsi ai microfoni di Radio Lady: “Era una partita non semplice contro una squadra brava in fase offensiva. Serviva una partita importante e non abbiamo sbagliato l’approccio. Siamo stati bravi a sbloccare il risultato e a non subire gol. La partita? La nostra caratteristica è quella di avere delle fiammate che devono impaurire la difesa. A volte non ci siamo riusciti e quindi dobbiamo lavorare ancora su questo”.

