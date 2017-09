Video/ Foggia Palermo (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 4^ giornata)

Video Foggia Palermo, Serie B (Foto LaPresse)

Foggia e Palermo pareggiano 1-1 nella quarta giornata del campionato di Serie B: un risultato positivo ma non eccellente per i padroni di casa dello stadio Zaccaria, che finora da neopromossa dal campionato di serie C ha raccolto due sconfitte per 5-1 in trasferta, due pareggi in casa. Il rendimento del Foggia di Stroppa continua ad essere lineare, con i satanelli che si sono resi protagonisti di un ottimo primo tempo contro il Palermo di Tedino, che a sua volta ha dominato la ripresa. L’intesa della coppia Fedato-Mazzeo ha contraddistinto la manovra del Foggia in avanti nei primi 45’, e proprio Mazzeo ha colto una clamorosa traversa al 26’. Al 43’ è arrivato il vantaggio dei padroni di casa grazie a Nicastro, perfetto a sfruttare l’assist di Rubin.

LA RIPRESA

Nella ripresa è tutto un altro Palermo, a testa bassa a caccia del pareggio e ispirato offensivamente da un grande Coronado. Le parate di Guarna tengono a galla il Foggia fino al 35’ della ripresa, quando Murawski, appena subentrato a Jajalo, sfrutta un assist di Gnahoré e regala ai siciliani il meritato pareggio. Nulla di significativo accade nei 7’ di recupero concessi dall’arbitro Chiffi, e si chiude con il risultato finale di 1-1 tra Foggia e Palermo. Le statistiche a fine incontro, come il risultato sul tabellone non paiono particolarmente squilibrate tra le due formazioni in campo: possesso palla sul 50-50,ma con i rosanero forse appena più aggressivi in area con 12 tiri (contro i nove avversari), ma anche più fallosi, con ben tre cartellini gialli ottenuti.





