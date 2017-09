Video/ Frosinone Bari (3-2): highlights e gol della partita (Serie B 4^ giornata)

Video Frosinone Bari, Serie B (Foto LaPresse)

Dopo Pescara-Frosinone 3-0, ancora una partita spettacolare per i ragazzi di Moreno Longo, che hanno voluto fortemente la vittoria contro un Bari che, dopo uno splendido primo tempo, non è riuscito a produrre la stessa intensità di gioco nella ripresa: ad Avellino i ciociari si sono imposti per 3-2 con una rimonta, dopo che i galletti si erano portati in vantaggio ribaltando, a loro volta, lo svantaggio iniziale arrivato dopo pochi minuti. Ma i rimpianti per i pugliesi sono soprattutto dovuti ai clamorosi svarioni difensivi che hanno di fatto compromesso la partita. Dopo 5’ Cassani ha deviato di testa nella propria rete un innocuo cross di Ciano. La reazione biancorossa è stata veemente, e al 15’ Improta ha firmato il pareggio, ben imbeccato da Floro Flores, quindi al 29’ ha firmato la doppietta personale su rigore, guadagnato da Tello, atterrato dal portiere Bardi. Subito dopo però Micai non ha trattenuto una tranquilla conclusione di Maiello, e Daniel Ciofani si è avventato per il 3-2. Ancora Micai non impeccabile su Ciano al 26’ della ripresa, ancora Ciofani ne ha approfittato servendo Sammarco che ha siglato il gol del definitivo 3-2.

LE STATISTICHE DELLA PARTITA

Dando un occhio alle statistiche delle partita tra Frosinone e Bari si nota subito come, numeri alla mano la sfida è stata piuttosto equilibrata, con un 51% di possesso palla registrato dai galletti contro il 49% dei canarini, che hanno firmato anche 6 corner contro 3 avversari. Stessi dati per il numero di tiri, con entrambe le formaizoni autrici di 5 tiri, di cui tre in porta per i padroni di casa al Partenio e 4 degli ospiti, che invece hanno messo a statistica 18 punizioni contro le 16 del Frosinone. Va poi detto che i canarini hanno effettuato 2 parate ma anche 17 falli e ottenuto 4 gialli: al contrario il Bari ha raccolto 13 falli e solo due ammonizioni ufficiali.





