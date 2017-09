Video/ Novara Cittadella (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 4^ giornata)

Video Novara Cittadella, Serie B (Foto LaPresse)

Il Novara si prende la prima vittoria in questo campionato di Serie B 2017-2018: nella quarta giornata del torneo la formazione piemontese fa un bel colpo da tre punti contro il Cittadella e inizia forse a scalare una classifica che si stava facendo complicata. L’ha vinta all’ultimissimo respiro il Novara: una partita non bella contro un Cittadella coriaceo, che i piemontesi non battevano in casa in campionato da dodici anni, e che forse ha commesso solo l’errore di accontentarsi troppo presto del pareggio, non sfruttando i vari black out che la squadra di Corini ha evidenziato nel corso della partita. Il ritmo della partita non è stato mai forsennato, né nel primo né nel secondo tempo, con il Cittadella vivace nella prima mezz’ora con Arrighini in attacco, mentre il Novara ci ha provato principalmente con Da Cruz. A fine primo tempo si è infortunato il portiere dei veneti, Alfonso, sostituito da Paleari. Corini si è giocato la carta Francesco Di Mariano, che ha tentato diverse conclusioni dalla distanza intestardendosi forte un po’ troppo.

IL COLPO DA TRE PUNTI

Ma al 94’ l’attaccante ha sfoderato il capolavoro, rientrando sul destro e piazzando una conclusione a girare impossibile da neutralizzare per Paleari. All’ultimo assalto, il Novara strappa i tre punti e l’1-0 contro il Cittadella che rimane dunque beffato: la formazione veneta avrebbe meritato il pareggio in una partita nel complesso brutta e senza troppe occasioni, e invece torna in Veneto con zero punti e tanti punti di domanda per un avvio di stagione non all'altezza delle aspettative che si erano create con il robante campionato giocato un anno fa.





© Riproduzione Riservata.