Video/ Perugia Parma (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 4^ giornata)

Video Perugia Parma, Serie B (Foto LaPresse)

Allo Stadio Renato Curi il Perugia non sbaglia nulla e supera con un netto 3 a 0 il Parma nella quarta giornata del campionato di Serie B 2017-2018, volando in testa alla classifica del torneo cadetto in compagnia di Carpi e Frosinone. Nel primo tempo i grifoni si portano in vantaggio al 18' con il nordcoreano Han Kwang-Song, sebbene debbano fare i conti con l'infortunio capitato a Matteo Brighi, rimpiazzato da Raffaele Bianco al 31' minuto. Nella ripresa Cristian Bonaiuto, protagonista anche nel goal precedente, realizza la rete del raddoppio al 52' per poi siglare la doppietta personale che chiude definitiamente i conti al 68'.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la gara sia stata sostanzialmente equilibrata ma il Perugia ha saputo fare la differenza attraverso il cinismo ed un'ottima mira. Il possesso palla si divide tra le due squadre al 50% con i ducali a giocare addirittura più palloni, 402 a 340, ma meno contrasti, 20 a 12. In fase offensiva parità pure nel computo delle conclusioni, 12 per squadra dei quali 7 a 5 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Ghersini della sezione di Genova ha estratto il cartellino giallo 5 volte, ammonendo rispettivamente Volta, Di Carmine e Monaco da un lato, Munari e Ceravolo dall'altro. (Alessandro Rinoldi)





