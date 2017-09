Video/ Roma Verona (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata)

Video Sampdoria Roma (LaPresse)

Il verdetto dell'Olimpico è stato a dir poco impietoso per il Verona che è uscito dal campo con le ossa rotte, la superiorità della Roma è stata netta e lampante dal primo all'ultimo minuto di gioco: 62% di possesso palla, 23 tiri totali, 11 conclusioni in porta, il palo colpito da Under, le 14 occasioni da gol create, i 6 calci d'angolo battuti e i 44 palloni recuperati parlano da soli. Gli uomini di Di Francesco hanno letteralmente passeggiato contro gli scaligeri che con il 38% di possesso palla, 6 tiri totali, una sola conclusione in porta, un solo tiro dalla bandierina e la bellezza di zero occasioni da gol non hanno mai creato apprensioni ad Alisson e alla retroguardia giallorossa, è stata quasi una giornata di riposo per Alisson, Manolas e Fazio che raramente abbiamo visto all'opera, con Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne che in questa maniera hanno potuto concentrarsi sullo sviluppo delle trame offensive recuperando un mucchio di palloni. In attesa della gara da recuperare contro la Sampdoria, la Roma sale a 6 punti con 2 vittorie e 1 sconfitta in 3 gare, mentre il Verona rimane in zona retrocessione con un solo punto raccolto contro il Crotone, perdendo malamente contro Napoli, Fiorentina e - stasera - Roma. L'impressione è che quest'estate gli scaligeri non abbiano rinforzato adeguatamente la rosa dopo il salto di categoria, urge uno scossone al più presto o lo spettro del ritorno in Serie B potrebbe materializzarsi in tempi molto rapidi.

LE DICHIARAZIONI E GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA TRA ROMA E VERONA

Alla fine della gara il centravanti della Roma, Edin Dzeko, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Dopo le recenti difficoltà stasera abbiamo disputato una bella gara senza sbagliare assolutamente nulla, vittoria meritata. Con il mister ho un buonissimo rapporto, ci parliamo tutti i giorni, non c'è nessun attrito tra di noi e non ci curiamo di quello che scrivono i giornali. Siamo ancora in rodaggio, non possiamo far altro che crescere, per quanto mi riguarda la condizione sta crescendo e anche i cambi del tecnico hanno funzionato alla perfezione. Dobbiamo continuare così, a lavorare tutti insieme e a remare nella stessa direzione". Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, nel post-gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono qui per facilitare la vita ai giocatori, non per complicargliela. Per diventare grandi bisogna saper soffrire insieme come accaduto martedì scorso contro l'Atletico, Dzeko lo ha capito e si è messo a disposizione della squadra prima di trovare la via del gol. Non mi piace parlare di alternative, Pellegrini entrerà in azione quando ci sarà bisogno di lui, lo conosco bene dai tempi del Sassuolo e so esattamente cosa mi può dare, in generale mi è piaciuta la squadra, è stata una buona prova generale in vista dei successivi impegni. La lite tra Bruno Peres e Gerson? Cose da calciatori, a volte ci si arrabbia per un piccolo malinteso ma poi ci si chiarisce subito". Le parole dell'allenatore del Verona, Fabio Pecchia: "Siamo in una fase di stallo in cui non siamo ancora riusciti a trovare una nostra identità: rimaniamo a metà strada tra una squadra che vuole giocarsela e un'altra che cerca piuttosto di limitare i danni. Oggi abbiamo affrontato un avversario tosto, purtroppo abbiamo preso il primo gol su una nostra uscita e da quel momento sono venute fuori tutte le nostre difficoltà. Dobbiamo arrivare in area di rigore a prescindere dagli interpreti, ho preferito sacrificare Pazzini per dare spazio a Kean e devo dire che non mi ha deluso, sono soddisfatto della sua prestazione".

