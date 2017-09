Video/ Salernitana Pescara (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 4^ giornata)

Video Salernitana Pescara, Serie B (Foto LaPresse)

Allo Stadio Arechi la Salernitana agguanta il pari a ridosso del recupero fermando il Pescara sul 2 a 2: una beffa per il Delfino nella quarta giornata del campionato di Serie B 2017-2018, perchè la squadra di Zdenek Zeman pensava di averla vinta e di portarsi così al quarto posto in classifica a ridosso delle tre capolista. Invece, ancora una volta i problemi difensivi della banda di Zdenek Zeman si sono fatti sentire e così il Pescara torna a casa con un solo punto in saccoccia. Nel primo tempo i padroni di casa erano andati sotto nonostante diverse occasioni a causa della rete di Capone su assist di Zampano al 25'. Nella ripresa i delfini sono pure riusciti a raddoppiare con Pettinari al 72' ma la rimonta dei granata parte dal goal di Sprocati del 78'. Entrando nei minuti di recupero a ridosso del novantesimo infatti la squadra di Bollini pareggia in extremis grazie a Minala fissando così il risultato.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro le due compagini sembrano essersi bilanciate vicendevolmente a cominciare dal possesso palla diviso al 50%. In fase offensiva si registrano 11 conclusioni per squadra delle quali 7 a 5 nello specchio della porta. In palleggio invece spiccano i giocatori di mister Zeman con 360 a 295 passaggi completati e senza dimenticare il 9 a 8 nei contrasti. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro La Penna della sezione di Roma ha estratto il cartellino giallo 6 volte, 3 per parte, ammonendo rispettivamente Perico, Tuia e Minala da un lato, Coulibaly, Pettinari e Perrotta dall'altro. (Alessandro Rinoldi)

