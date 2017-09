Avellino Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Avellino Venezia, Serie B 5^ giornata (Foto LaPresse)

Avellino Venezia, che sarà diretta dall'arbitro Pezzuto, si gioca per la quinta giornata del campionato di Serie B 2017-2018: è l'anticipo del turno infrasettimanale, squadre in campo alle ore 20:30 di lunedì 18 settembre. L'avvio di stagione della squadra di casa è finora un perfetto alternarsi di vittorie e sconfitte. L'esordio per i bianco-verdi è stato fra le mura amiche contro il Brescia, e per gli uomini di Novellino è arrivata subito la prima vittoria stagionale in rimonta. Alla seconda i lupi sono volati a Cremona, dove hanno trovato diverse conoscenze dei propri colori, subendo un pesante K.O. per 3-1 complice anche la rete decisiva dell'ex Mokulu.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE AVELLINO VENEZIA

Avellino Venezia, partita valida per la quinta giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1: sarà dunque un’esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno avvalersi anche della diretta streaming video attivabile con Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO DEL MATCH

Dopo il trionfo casalingo contro un Foggia arrendevole, piegato per 5-1 al Partenio, i bianco-verdi sono crollati per la seconda volta di fila in esterna contro il Cesena, uscendo sconfitti nuovamente per 3-1. Proprio dalla batosta del Manuzzi l'Avellino giunge al Manuzzi con l'intenzione di confermare il trend positivo casalingo e, in aggiunta, con quella di aprire un filotto di risultati anche in trasferta. A Cesena, nonostante il risultato parli diversamente, gli irpini si sono arresi dopo una prova caparbia, in cui sono state fallite almeno 3 occasioni nitide da gol: parliamo del rigore fallito da Ardemagni, secondo penalty sbagliato in sole 4 giornate per i lupi, e dei due pali colpiti di testa su risultato ancora in bilico.

Per tale motivo il Venezia di Pippo Inzaghi, che invece è ancora imbattuto e non ha subito alcun gol nelle prime 4 di campionato, dovrà moltiplicare gli sforzi per uscire indenne dal Partenio, campo storicamente complicato e che, per l'occasione, si caricherà di tutta la voglia di riscatto dell'ambiente e dei giocatori. I lagunari, dopo due scialbi pareggi contro Salernitana e Cesena nelle prime due, hanno trovato al San Nicola di Bari 3 punti d'oro evidenziando le ottime qualità in termini di cinismo e solidità. Nell'ultima gara casalinga contro lo Spezia, invece, la clamorosa espulsione di Bentivoglio (due gialli in 2 minuti tra il 69' ed il 71') e la buona reazione dei liguri hanno frenato i veneti, che hanno rischiato più volte il K.O. prima di portare a casa un buon punto ed il terzo 0-0 della stagione. Ottenere un punto al Partenio sarebbe un buon risultato per gli uomini di Inzaghi, ma sarà sicuramente missione più complicata che nelle gare precedenti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Entrambi gli allenatori dovranno rinunciare ad alcune pedine in vista di questa gara. Nell'Avellino salta per squalifica al centro della difesa Suagher, espulso a Cesena per doppia ammonizione, mentre sono in dubbio per problemi fisici anche Migliorini e Rizzato. Probabile appare allora la partenza con un 4-4-1-1 che vede la conferma di Lezzerini tra i pali, con Laverone, Kresic, Marchizza e Falasco in difesa. In mediana potrebbe rifiatare il capitano D'Angelo, apparso in difficoltà a Cesena, lasciando spazio a Moretti e Di Tacchio da titolari. Sugli esterni conferme in vista per Bidaoui e Molina mentre in avanti Morosini giocherà dietro all'unica punta che sarà una fra Castaldo e Ardemagni, con il campano in vantaggio sull'ex Perugia.

Dall'altra parte Filippo Inzaghi opta per il 3-4-3 scegliendo Audero in porta, con Domizzi, Andelkovic e Modolo in difesa. A centrocampo Suciu e Signori saranno chiamati a sostituire Bentivoglio squalificato mentre sugli esterni Zampano e Del Grosso dovrebbero avere di nuovo il posto da titolari. In attacco non è escluso una rotazione degli uomini con Zigoni, unico ex in campo, pronto a partire dall'inizio, Falzerano e Moreo ad affiancarlo sugli esterni. E' ancora presto per fare le prime considerazioni sul vero valore di queste due squadre, motivo per cui sono complicati anche i pronostici.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Nonostante ciò, Avellino e Venezia hanno già ampiamente dimostrato, con caratteristiche e metodi personali, di poter dire la propria in questo campionato; ci si attende una bella gara al Partenio. L'Agenzia di scommesse SNAI quota il segno 1 per la vittoria del Venezia a 2,40 a fronte della vittoria ospite (segno 2) quotata 3,00. Il segno X che identifica il pareggio è dato a 3,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

