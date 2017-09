Infortunio Schick/ Roma news, risentimento al flessore: salta il Benevento (Ultime notizie)

Patrik Schick, 21 anni, prima stagione alla Roma (Foto LaPresse)

Si ferma ancora Patrik Schick: il giovane attaccante ceco della Roma è vittima di un infortunio che gli impedirà di essere in campo nella trasferta di Benevento, in programma mercoledì per la quinta giornata di Serie A. Per Schick un risentimento muscolare al flessore: nulla di grave, ma la sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni e intanto è fuori causa per il Vigorito. E’ una tegola per Eusebio Di Francesco, che stava utilizzando questi impegni ravvicinati per alternare i suoi giocatori della rosa: in questo senso nella partita contro il Verona si erano visti Cengiz Under e Stephan El Shaarawy titolari nel tridente offensivo, e Lorenzo Pellegrini aveva preso il posto di Kevin Strootman a centrocampo. Schick aveva invece fatto il suo esordio con la maglia della Roma nell’ultimo quarto d’ora: era la prima convocazione stagionale e ha preso il posto di Radja Nainggolan - anche lui in dubbio per il Benevento - facendo intravedere qualche sprazzo dei motivi per i quali la società giallorossa ha deciso di investire su di lui. Mercoledì sarebbe potuta scoccare l’ora della sua prima partita da titolare, e invece la sfortuna si è abbattuta sul ceco: di nuovo ai box, lavorerà per la prossima partita che sarà sabato alle ore 15 contro l’Udinese.

ESTATE TRAVAGLIATA PER SCHICK

Patrik Schick è arrivato alla Roma dopo aver vissuto un’estate decisamente complessa. La Juventus aveva bruciato tutti e se lo era assicurato ma, dopo le visite mediche e le foto con tanto di divisa ufficiale, la firma sul contratto con i bianconeri non è mai arrivata. Qualche giorno dopo si è saputo di alcuni problemi di natura cardiaca; il trasferimento alla Juventus è saltato e così alla fine Schick si è accasato alla Roma, con il direttore sportivo Monchi che ha dichiarato di averlo voluto fin dal primo giorno del suo mandato come direttore sportivo. Arrivato a Trigoria, il giovane attaccante si è subito dovuto fermare; sorte toccata anche al terzino olandese Rick Karsdorp, che aspetta ancora il momento di esordire ufficialmente con la squadra. In ogni caso Schick rappresenta anche e soprattutto un investimento sul futuro: nella stagione con la Sampdoria ha già fatto vedere di essere pronto per la Serie A, ma visti i 21 anni è chiaro che la Roma lo ha acquistato pensando soprattutto al lungo periodo.

