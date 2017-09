Kiara Fontanesi/ Chi è la regina del Motocross femminile: l'ex di Vinales festeggia il titolo con Redding

Kiara Fontanesi, chi è la regina del Motocross femminile

Ha solo 23 anni, ma Kiara Fontanesi ha già vinto il quinto titolo Mondiale di Motocross femminile. Una favolosa carriera, che ha avuto una svolta all'ultimo giro: van de Ven cade in salita, lei ne approfitta e risale al terzo posto, vincendo così il titolo per un punto sulla Lancelot. Insomma, una vittoria per cuori forti. Ci sono bambini che prima imparano ad andare in bicicletta, poi eventualmente in moto. Kiara invece ha fatto il contrario: la sua vita è cambiata quando suo padre le portò a casa una Yamaha Pw 50. Un colpo di fulmine. A sei anni vince la prima gara della sua carriera: comincia così la sua scalata. Colleziona trofei, poi lascia la Minicross per lanciarsi nella 125. Un trampolino di lancio per arrivare al Mondiale: il debutto nel 2009, in qualità di più giovane del Circus. Il suo talento conquista subito tutti, e pure vittorie. La sua scalata si trasforma in una escalation di risultati: conquista quattro titoli consecutivi, poi saluta la Yamaha e sceglie la Honda, salvo tornare sui suoi passi per conquistare il quinto titolo iridato della sua carriera.

DALLA CARRIERA AL GOSSIP...

Kiara Fontanesi si è fatta conoscere non solo attraverso i suoi successi in Motocross, ma anche per il gossip. La campionessa italiana è stata infatti legata a Maverick Vinales, il compagno di scuderia di Valentino Rossi. La love story con il pilota spagnolo però non è durata: «È stata una bella parte della mia vita, con grandi emozioni, attimi e sentimenti forti. Chiudo il capitolo Maverick conservando il ricordo di ciò che di buono c'è stato». Kiara però ha ritrovato sorriso e amore ancora in MotoGP, visto che ora fa coppia fissa con Scott Redding. Dopo essersi frequentati, hanno ufficializzato la loro relazione sui social, dove si intrecciano messaggi romantici ad altri molto passionati. Kiara Fontanesi e il pilota della Pramarc hanno infatti messo a "nudo" qualche stranezza: lei si mostra in reggiseno, inoltre appaiono ammanettati e con una scritta che lascia poco all'immaginazione: «Locked for ever», cioè «incatenati per sempre». Insieme hanno festeggiato il nuovo successo Mondiale.

