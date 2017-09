Padova Vicenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Padova Vicenza (LaPresse - repertorio)

Padova Vicenza sarà diretta dall’arbitro Andrea Mei. Lo stadio Euganeo di Padova è teatro questo lunedì 18 settembre con calcio d’inizio fissato per le ore 20,45 del posticipo valido per la quarta giornata del campionato di Serie C girone B. Un derby veneto e una sfida tra due formazioni che vorrebbero avere un ruolo da protagoniste in questa stagione.

Padova Vicenza sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD; inoltre, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che fa vedere tutte le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

La partenza degli ospiti è stata senza dubbio esaltante mentre il Padova non sembra essere ancora al meglio. Infatti, il Padova nelle due gare disputate (ha già risposato) ha ottenuto soltanto 3 punti mettendo a segni 2 gol ed incassandone 4. All’esordio ha perso pesantemente per 3-0 sul campo del Renate per poi rifarsi contro il Fano imponendosi per 2-1 grazie alle reti di Madonna e Chinellato. Il Vicenza invece ha ottenuto 9 punti con 6 gol fatti e soltanto 1 incassato. Nel primo incontro ha liquidato il Gubbio con un perentorio 3-0 a firma di Comi e doppietta di De Giorgio, nel secondo ha vinto a Modena per 2-1 con le reti di De Giorgio e Malomo mentre nella scorsa domenica ha regolato per 1-0 il Teramo con gol di Comi su calcio di rigore. I precedenti ufficiali tra Padova e Vicenza sono complessivamente pari a 8 con un bilancio che pende leggermente dalla parte del Padova che si è imposto in 4 occasioni contro le 3 del Vicenza mentre soltanto uno è stato il pareggio. L’ultimo confronto è andato in scena in Serie B nel campionato 2012/13 con il Vicenza che vinse sul campo del Padova per 1-0 grazie alla rete di Castiglia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Padova di mister Bisoli dovrebbe giocare con un 4-3-1-2 molto solido e strutturato con Bindi a difendere i pali. Il pacchetto arretrato dovrebbe invece prevedere l’utilizzo di Madonna come terzino di destra, nel mezzo Trevisan andrà ad affiancare Russo mentre Contessa dovrà cercare di offrire spinta e copertura sulla corsia laterale mancina. A centrocampo Pinzi a fungere da playmaker con ai lati De Risio e Pulzetti mentre alle spalle del duo offensivo Chinellato – Guidone dovrebbe agire come trequartista puro Belingheri. La risposta del Vicenza sarà invece affidata ad un 4-3-3 molto propositivo con Valentini in porta, Malomo come terzino destro, Milesi nel mezzo in coppia con Crescenzi mentre agirà sulla sinistra l’ottimo Beruato. Davanti alla difesa Romizi con ai fianchi Alimi ed uno tra Bangu e Giraudo. In vanti difficile prevedere una panchina di Ferrari nonostante sia ancora a secco in questo inizio di stagione per cui Comi (2 gol all’attivo) dovrebbe ancora accomodarsi in panchina. Non ci sono discussioni sull’utilizzo di De Giorgio sulla destra, per lui sono già 3 le reti messe a segno mentre dall’altra parte Giacomelli dovrà vincere il ballottaggio con Di Molfetta.

PRONOSTICO E QUOTE

Per questo incontro nonostante la classifica e l’inizio non esaltante da parte dei padroni di casa, le principali compagnie di scommesse tra cui la Snai, credono che in questo match sia favorito in maniera abbastanza netta il Padova. Nello specifico la possibile vittoria da parte dei veneti viene data a 2,20 mentre il pareggio orbita al momento intorno al 3.10. Invece l’eventuale successo esterno da parte del Vicenza darebbe diritto a 3.05 volte l’importo scommesso.

