Probabili formazioni/ Bologna Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 5^ giornata)

Probabili formazioni Bologna Inter: Palacio in nerazzurro (Foto LaPresse)

Bologna Inter va in scena alle ore 20.45 di martedì 19 settembre: la sfida del Dall’Ara apre la quinta giornata di Serie A, che si disputa in turno infrasettimanale. Una classica del nostro calcio, se torniamo indietro nei decenni: adesso però gli obiettivi delle due formazioni sono molto diversi e naturalmente sotto i riflettori ci sarà soprattutto l’Inter di Luciano Spalletti, che cerca la quinta vittoria consecutiva in un inizio di campionato fin qui più che positivo. Aspettando allora che le due squadre scendano in campo, andiamo a vedere come gli allenatori potrebbero schierare i loro giocatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Bologna Inter.

COME VEDERE BOLOGNA INTER IN DIRETTA TV

Bologna Inter, per la quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, sarà disponibile in diretta tv sui canali della televisione satellitare, precisamente su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD e sui canali del digitale terrestre a pagamento, nello specifico su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD.

FORMAZIONI BOLOGNA: LE SCELTE DI DONADONI

Roberto Donadoni sente aria di derby e punterà al consueto modulo 4-3-3 anche contro i nerazzurri. Bologna offensivo dunque, almeno sulla carta. Una certezza è senza dubbio Mirante in porta, davanti a lui ci sarà la linea difensiva a quattro che dovrebbe essere formata da Masina terzino destro, coppia centrale con Helander e Gonzalez, sulla sinistra Krafth. Nel terzetto di centrocampo dovrebbero trovare spazio ben due ex interisti, infatti oltre a Pulgar dovrebbero ottenere una maglia da titolare sia Poli sia Taider. L’attacco però sembra essere il migliore reparto dei felsinei, con Di Francesco, Palacio e Verdi. Due esterni giovani e rampante insieme al Trenza, che naturalmente è l’ex più illustre. Palacio ha già dimostrato di essere in forma: per lui sarà una serata speciale, sulla quale proverà a lasciare il segno.

FORMAZIONI INTER: I DUBBI DI SPALLETTI

In casa Inter non dovrebbero esserci dubbi sul modulo, l’ormai collaudato 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, ma ci potrebbero essere alcuni ballottaggi circa gli interpreti che scenderanno in campo dal primo minuto. In difesa (Handanovic compreso) quattro posti su cinque sembrano essere sicuri, con la chicca di uno Skriniar sempre più convincente, mentre la maglia di terzino sinistro è contesa da Dalbert e Nagatomo. Il nuovo acquisto brasiliano sta ancora procedendo a strappi, il giapponese a Crotone nel corso del secondo tempo è entrato bene in campo e dunque stavolta potrebbe essere titolare. A centrocampo ci sono i ballottaggi ormai soliti: ipotizziamo che Joao Mario possa essere scelto ancora come trequartista, ma Borja Valero dovrebbe comunque trovare spazio in mediana, lasciando dunque una sola maglia a disposizione di Vecino e Gagliardini, con il sudamericano in vantaggio. Non ci sono dubbi invece su Candreva e naturalmente su Perisic e Icardi, le due certezze dell’attacco nerazzurro.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 25 Masina, 18 Helander, 3 Gonzalez, 4 Krafth; 5 Pulgar, 16 Poli, 8 Taider; 14 Di Francesco, 24 Palacio, 9 Verdi. Allenatore: Roberto Donadoni.

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 55 Nagatomo; 11 Vecino, 20 Borja Valero; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

© Riproduzione Riservata.