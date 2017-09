Probabili formazioni Serie B / I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (5^ giornata)

Probabili formazioni Serie B - LaPresse

Serie B senza soste: già a partire da questa sera si scenderà in campo con l’anticipo che apre la quinta giornata, primo turno infrasettimanale del campionato cadetto. Si comincia dunque con la sfida del Partenio fra Avellino e Venezia, poi sarà la volta delle ben 10 partite che ci terranno compagnia domani sera. Andiamo quindi a dare insieme uno sguardo generale alle probabili formazioni delle 22 squadre che scenderanno in campo: i moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori.

LE SCELTE PER L'ANTICIPO

Per l’Avellino si prevede un modulo 4-4-1-1 con Morosini in appoggio ad Ardemagni oppure Castaldo, ma la possibile novità riguarda il portiere, perché stavolta potrebbe giocare Radu; nel Venezia sarà 4-3-3, ma Inzaghi deve fare i conti con la prima emergenza assenti, dal momento che Bentivoglio è squalificato mentre Bruscagin, Garofalo e Fabris sono infortunati. In Ascoli-Frosinone Aglietti dovrebbe schierare i marchigiani con il 4-2-3-1 con Favilli punta centrale, mentre il Frosinone punterà su un aggressivo 3-4-3 imperniato sul tridente con Ciano, Daniel Ciofani e Citro. In Bari-Cremonese evidenziamo tre ballottaggi: tra i pugliesi infatti Grosso deve scegliere in difesa fra Gyomber e Capradossi, mentre in attacco si contendono una maglia Floro Flores e Nenè; tra i lombardi invece Tesser deve sciogliere un enigma a centrocampo, scegliendo Cavion oppure Croce. In Carpi-Foggia segnaliamo fra gli emiliani il ballottaggio Concas-Malcore per affiancare Mbakogu in attacco, mentre i pugliesi dovrebbero affrontare la difficile trasferta con un coraggioso 4-3-3, imperniato sul tridente Nicastro-Fedato-Mazzeo. Passando a Cittadella-Cesena, Venturato dovrebbe puntare su Schenetti trequartista alle spalle di Arrighini e Litteri, contrapposti a un Cesena a due punte con Jallow e Cacia a comporre il reparto d’attacco di Camplone.

IL BIG-MATCH

Nel big-match Palermo-Perugia segnaliamo alcuni ballottaggi ancora aperti: tra i rosanero Tedino deve scegliere fra Rispoli e Mortadella sulla fascia destra e fra Jajalo e Chochev a centrocampo, mentre Giunti ha un possibile dubbio sempre a centrocampo, fra Bianco e Bandinelli. Addirittura tre dubbi per D’Aversa in Parma-Empoli: Munari oppure Scozzarella a centrocampo, mentre Calaiò è l’unica certezza in attacco, dove Nocciolini e Siligardi da un lato, Baraye e Di Gaudio dall’altro si contendono le ultime due maglie; meno dubbi per Martusciello, che punterà sul 3-5-2 con Donnarumma e Caputo in attacco. In Pescara-Entella per Zeman naturalmente ci sarà il 4-3-3 con il tridente formato da Benali, Del Sole e Pettinari, ma anche i liguri saranno sulla carta offensivi, con Nizzetto in appoggio a De Luca e La Mantia. In Pro Vercelli-Salernitana si sfideranno il 3-5-2 di Grassadonia e il 4-3-3 di Bollini, entrambi con le idee che sembrano chiare sulle formazioni titolari. Spezia-Novara ci dovrebbe proporre due squadre molto offensive, con il 3-4-3 dei liguri di mister Gallo opposto al 4-3-3 dei piemontesi allenati da Corini. Infine Ternana-Brescia, dove fra gli umbri è da segnalare il ballottaggio a centrocampo fra Tremolada e Paolucci, mentre nel 3-5-2 delle Rondinelle la coppia d’attacco sarà formata da Caracciolo e Ferrante.

