Pronostici Serie B / Le quote e le scommesse sulle partite (5^ giornata)

Pronostici Serie B 5^ giornata (LaPresse)

Il campionato di Serie B torna protagonista già lunedì 18 settembre 2017 con il primo e unico anticipo della 5^ giornata della cadetteria: è stato infatti programmato per oggi e domani il primo turno infrasettimanale della stagione 2017-2018. Prima di vedere però cosa ci dicono i pronostici stilati alla vigilia dalla nostra redazione per questo intenso turno, vediamo brevemente come si configura il calendario: come detto sarà una sola la sfida in programma come anticipo e sarà la partita tra Avellino e Venezia , chiamati in campo oggi alle ore 20,30. Saranno quindi ben dieci le sfide il cui fischio d’inizio è stato programmato per martedì 19 settembre, alle ore 20,30, quando scenderanno in campo Ascoli-Frosinone, Bari-Cremonese, Carpi-Foggia, Cittadella-Cesena, Palermo-Perugia, Pescara-Entella, Pro Vercelli-Salernitana, Spezia-Novara, Ternana-Brescia. Andiamo quindi ora a vedere nel dettaglio cosa ci dicono i pronostici partita per partita: chi saranno i vincitori annunciati di questo primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B?

L'ANTICIPO AL PARTENIO

Partiamo della partita di anticipo e quindi quella tra Avellino e Venezia: la partita si annuncia molto complessa ed equilibrata anche se gli irpini partono in vantaggio per il fattore campo, che finora si è dimostrato decisivo visto che è proprio al Partenio che i bianconeri hanno realizzato gli unici due successi finora conseguiti. Pare invece che il fattore campo non possa essere cosi determinante per il match tra Ascoli e Frosinone: a far alzare le quote del Picchio ed abbassare le probabilità di vittoria vi è il terribile ruolino di marcia finora osservato. I bianconeri hanno finora raccolto un solo successo e ben tre sconfitte e martedì se la vedranno con i canarini, a 4 risultati utili a bilancio. Simile situazione anche per la sfida tra Bari e Cremonese: i galletti arrivato in casa da tre insuccessi consecutivi, mentre i neopromossi dalla serie C arriveranno al San Nicola con tre risultati utili conseguiti. Per l’incontro tra Cittadella e Cesena invece il pronostico rimane davvero aperto: i granata tornano in casa in questa 5^ giornata, dove è riuscita ha trovare esiti utili (un successo e un pareggio) mentre i romagnoli in trasferta fino ad ora hanno dimostrato di soffrire un po’. Va però precisato che le due compagini al momento si trovano appaiate a 6 punti nella classifica di Serie B.

LA SFIDA AI PIANI ALTI

Sfida da piani alti quella tra Palermo e Perugia: i grifoni paiono favoriti alla vittoria data la posizione di leadership nella graduatoria della cadetteria, ma al Barbera i rosanero potrebbero dare parecchio filo da torcere, volendo dimostrare ai propri tifosi che lai retrocessione è stata solo un incidente. Altra partita calda sarà quella tra il Parma e la retrocessa dalla serie A Empoli: i toscani vantano finora un ottimo ruolino, anche se in trasferta finora hanno realizzato solo pareggi. I Ducali però avranno a loro vantaggio il fatto campo e soprattuto tanta voglia di riscattarsi dopo i due KO di fila conseguiti. Il pronostico della partita tra Pescara e Entella al contrario pare già scritto: i delfini di Zeman hanno dalla loro fattore campo, stato di forma e classifica, mentre i liguri fuori da Chiavari non sono ancora riuscita graffiare. Il match che invece si annuncia più incerto che mai è quello atteso tra Pro Vercelli e Salernitana: le due formazioni rimangono ai gradini più bassi della graduatoria, e appare difficile consegnare a una delle due squadre la palma di favorito. Simile situazione di incertezza di fronte alla sfida tra Ternana e Brescia: le due formazioni si trovano alla vigilia della 5^ giornata appaiate a 5 punti a metà classifica, con il medesimo ruolino di marcia. Il primo turno infrasettimanale si chiuderà poi con la partita tra Spezia e Novara: i liguri paiono favoriti sulla carta per il fattore campo ma i piemontesi approdano a questa trasferta con due vittorie di fila e ben intenzionati a dare giusto seguito a questa cavalcata.

