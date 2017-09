Video/ Milan Udinese (2-1): highlights e i gol della partita (Serie A 2017-2018, 4^giornata)

Video Milan Udinese (LaPresse)

Allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro il Milan batte per 2 a 1 l'Udinese. Nel primo tempo i bianconeri si vedono annullare dal VAR una rete di Lasagna al 10' per fuorigioco ed i rossoneri si portano invece in vantaggio al 22' con Kalinic su assist di Calabria. Gli ospiti pareggiano approfittando dell'errore di Romagnoli al 28' con il tiro al volo di Lasagna e Kalinic rimette le cose a posto per i padroni di casa al 31' segnando la doppietta personale sul prolungamento di Kessie. Nella ripresa poche le azioni degne di nota ma il VAR deve intervenire nuovamente all'83' negando a Kalinic la tripletta personale con il croato segnalato in fuorigioco. Il Milan sale in classifica a 9 punti mentre l'Udinese non si muove a quota 3 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge una certa superiorità da parte dei rossoneri a cominciare dal possesso palla favorevole con il 58%. In fase offensiva i padroni di casa staccano nettamente gli ospiti guardando le occasioni da goal, 15 a 4 con 3 a testa per Rodriguez, Kalinic e Kessie', il computo dei tiri totali, 16 a 4 di cui 9 a 2 nello specchio della porta con 3 del solo croato. In fase di palleggio i friulani hanno poi perso meno palloni, 36 a 38 dei quali 9 di De Paul e Suso, sebbene ne abbia anche recuperati di meno, 20 a 24 con Biglia recordman a 5. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Milan è stato più falloso dell'Udinese a causa del 12 a 10 negli interventi irregolari commessi, 3 per Kalinic e Fofana, mentre l'arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Romagnoli da un lato, Barak e Samir dall'altro.

LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di Premium Sport il tecnico rossonero Vincenzo Montella ha lasciato alcune dichiarazioni nel post partita: "Sconfitta sporca no perchè meritata. Bene la risposta dopo il pari, potevamo fare di più rispetto a quanto costruito e ci siamo un po' distratti dopo il goal annullato all'Udinese. Turnover? Chi ha giocato oggi ha risposto bene. Rodriguez? Giocatore di rendimento e sostanza, è un ottimo acquisto." All'emittente ha parlato pure Nikola Kalinic dichiarando: "Io sono molto difficile per la doppietta ma anche per la squadra e la vittoria. Devo continuare così e dobbiamo vincere tutte le partite, pensiamo già alla prossima. Credo che possiamo essere una squadra in grado di finire tra le prime quattro." (Alessandro Rinoldi)





