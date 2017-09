Video/ Napoli Benevento (6-0): highlights e i gol della partita (Serie A 2017-2018, 4^ giornata)

Video Napoli Benevento (LaPresse)

Il Napoli distrugge il Benevento con sei reti. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha disputato un match sontuoso. Le reti sono state siglate da Mertens, tripletta, Allan, Insigne e Callejon. Analizziamo il match attraverso i numeri. Solito possesso palla a favore del Napoli, 66%, contro il 34% dei sanniti. Belec ha compiuto 11 parate tra cui 5 decisive. Il Napoli ha tirato 19 volte contro le 4 del Benevento. Le occasioni da gol sono invece 15 per il Napoli ed appena 1 per il Benevento. Passiamo ora alle statistiche personali. Dries Mertens ha calciato in porta 6 volte seguito da Callejon con 4. Riguardo gli assist totali brilla Insigne con 3. Allan, oltre alla rete, ha recuperato 5 palloni come Hamsik. Jorginho ha perso 8 palloni seguito da Coda con 5. I numeri sono impietosi contro il Benevento, c'è stato solo il Napoli in campo.

LE DICHIARAZIONI

Riportiamo ora le parole dei due tecnici. Il Napoli interrompe finalmente il silenzio stampa. Maurizio Sarri è logicamente estremamente soddisfatto dei suoi. Queste le sue parole a Premium Sport: "Dopo la partita con lo Shakhtar, ho chiesto ai ragazzi di mostrarmi un approccio alla gara diverso e loro mi hanno dato le giuste risposte; del resto, la squadra ci ha abituati soprattutto a gare come questa. Non pensiamo ad obiettivi troppo distanti, ora dobbiamo proiettarci alla sfida con la Lazio. Mertens è diverso per caratteristiche da Higuaìn, Lewandowski e da altri attaccanti europei, ma non è certo inferiore agli altri in termini realizzativi. Hamsik è in ripresa, deve ancora migliorare, ma ho visto cose buone: volevamo far tirare il secondo rigore a Marek, ma non sarebbe servito a raggiungere il record di goal ed è anche giusto accontentare Mertens. Negli ultimi 5-6 mesi, anche a me è sembrato che il Napoli sia cresciuto ulteriormente: vista la gara di Champions League, non vorrei che il gruppo abbia intenzione di pensare solo al campionato, poiché sarebbe un errore in termini di mentalità. Dries era un calciatore importante anche prima ed ha risolto tante partite subentrando dalla panchina: non abbiamo mai preso in considerazione la decisione di cederlo e se Higuaìn non fosse andato via, sarebbe rimasto comunque a Napoli". Marco Baroni, attraverso Rai Sport, esprime la sua immensa amarezza: "Punteggio pesante. Troppo Napoli in campo per noi. Abbiamo preso subito gol e i ragazzi si sono spaventati. La sconfitta ci deve insegnare che bisogna rimanere in campo sempre con la testa giusta. Adesso dobbiamo ripartire dalle prestazioni precedenti, dimenticando subito questo stop".

