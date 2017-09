Video/ Sassuolo Juventus (1-3): highlights e gol della partita (Serie A 2017-2018, 4^giornata)

Video Sassuolo Juventus (LaPresse)

Sassuolo-Juventus ha visto trionfare i bianconeri con il risultato finale di 3-1. Nell'anticipo delle 12:30 della 4^ giornatadi Serie A, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno battuto a domicilio i neroverdi grazie a un Paulo Dybala versione extraterrestre. L'argentino ha segnato una tripletta e ha aggiornato i sui numeri da urlo, che parlano di otto centri in appena quattro incontri disputati in campionato. La Juventus, che realizzava tre reti da almeno tre gare in Italia, ha aggiornato anche questa statistica. Insomma, per la Vecchia Signora è stato un pomeriggio da ricordare. Va molto peggio al Sassuolo, che esce a testa bassa al termine di un match deludente. Già dall'inizio i padroni di casa vanno in difficoltà per via di un centrocampo inadatto. Pjanic e Higuain si fanno notare con due tentativi pericolosi, ma è Dyabala che trova l'1-0 al 15'. Mandzukic affonda sulla sinistra e appoggia per l'argentino, che dal limite pennella un arcobaleno da favola che batte Consigli. La reazione dei locali sta tutta in un tentativo docile di Politano facilmente neutralizzato da Buffon.

Nella ripresa il copione non cambia e Paulo Dybala trova la seconda rete del match con un tiro di punta dal limite. Il Sassuolo a questo punto ha un lampo e torna in gara. Adjapong scappa a Lichsteiner e calcia verso Buffon. Il pallone resta in area e arriva dove Politano può facilmente insaccare a porta vuota. Partita riaperta? Nemmeno per idea, perché Dybala chiude il sipario con un calcio di punizione magistrale. Andiamo adesso a dare un'occhiata alle statistiche, partendo dai tiri effettuati. La Juventus conta 14 conclusioni totali, di cui 6 verso lo specchio della porta; Sassuolo fermo rispettivamente a 13 e 4. Per quanto concerne il possesso palla, i bianconeri hanno collezionato 62,6% a fronte del 37,4% dei locali.

LE DICHIARAZIONI

Paulo Dybala è stato il grande protagonista di Sassuolo-Juventus, terminata 3-1 grazie a una tripletta fantastica dell'argentino. Queste le parole a caldo della Joya ai microfoni di Mediaset Premium: "Sono molto contento, ne volevo fare uno, ne sono arrivati tre per continuare a far vincere la squadra ed andare in alto. Il mio numero di maglia porta bene? Spero di continuare così con il numero dieci, la squadra mi da fiducia e anche i complimenti e l'allenatore che mi fa giocare nella posizione che preferisco. Il due a zero ci aveva fatto bene poi dopo il vantaggio di due gol abbiamo chiuso bene la gara, ci eravamo dimenticati prima della gara di Barcellona dobbiamo continuare a vincere per fare il meglio della squadra e andare avanti così".

