Video/ Spal Cagliari (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 2017-2018, 4^giornata)

Video Spal Cagliari (LaPresse)

Il Cagliari conquista la seconda vittoria consecutiva riuscendo a sbancare il Paolo Mazza di Ferrara per 0 a 2. Un gol per tempo firmati da Barella nel corso dei primi quarantacinque minuti e da Joao Pedro nella ripresa, tre punti meritati dagli uomini di Rastelli che oggi hanno dimostrato di avere più esperienza nel massimo campionato ed hanno sfruttato le occasioni per conquistare la piena posta in palio. Inizio di gara piuttosto sottotono da parte di entrambe le formazioni che hanno sbagliato spesso quando sono arrivati nei pressi dell'area avversaria e così non è successo praticamente nulla fino al 17' quando i sardi sono riusciti a sbloccare il risultato grazie a Ionita che ha servito in profondità capitan Sau che, dopo esser entrato in area di rigore, ha fatto partire un tiro-cross teso che Gomis ha respinto sbagliando visto che ha indirizzato il pallone verso il centro dell'area di rigore dove il più lesto di tutti è stato Barella che ha segnato con un tiro di prima intenzione che è entrato in rete dopo esser passato tra tantissime maglie. Dopo aver subito la rete dello svantaggio, la Spal non è riuscita a reagire faticando non poco ad organizzare una efficace manovra mentre gli ospiti si sono maggiormente concentrati sul possesso palla e così non sè successo praticamente nulla fino al 40' quando Schiattarella è finalmente riuscito a liberare in area di rigore l'accorrente Lazzari il cui cross rasoterra molto teso è stato però bloccato a terra da Cragno che è riuscito ad anticipare tutti con questo bell'intervento. Prima della fine del tempo c'è il tempo per un ultimo tentativo dei padroni di casa: bella apertura di Lazzari per Mora che appostato sulla corsia mancina ha messo al centro un cross di prima intenzione che Cragno è riuscito ancora una volta a bloccare. Si è così concluso un primo tempo molto deludente che vede in vantaggio il Cagliari per 0 a 1.

SINTESI SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni e con la Spal rientrata con la voglia di riequlibrare il risultato. Al 48' Lazzari ha messo in area l'ennesimo cross che ha trovato Mora che però ostacolato dal compagno Schiattarella ha calciato malamente alzando un innocuo campanile bloccato senza problemi da Cragno. Non passa nemmeno un minuto e l'inesauribile Lazzari riesce a sfondare per l'ennesima volta sulla destra al 49', dopo aver saltato Capuano, ha tentato un tiro-cross che Cragno ha deviato sul palo. Al 51' ancora Spal con Viviani che ha imbeccato in area di rigore Paloschi che ha potuto calciare da posizione un pò defilata ma il tentativo del numero 43 è stato respinto col corpo da Pisacane. Al 55' è il Cagliari ad affacciarsi nell'area di rigore quando Pavoletti ha liberato in profondità Sau che, dopo essersi allargato ha crossato proprio per il centravanti che ha colpito da distanza ravvicinata trovando però la respinta d'istinto di Gomis che ha allontanato con una mano. Al 63' arriva la prima sostituzione decisa da mister Semplici che ha mandato in campo Antenucci al posto del deludente Paloschi. Un minuto dopo al 64 primo cambio anche per gli ospiti che hanno inserito Farias al posto di Sau. Al 67' dopo un batti e ribatti il più lesto di tutti è Pavoletti che però ha calciato da dentro l'area di rigore mettendo fuori di pochissimo. Non passa nemmeno un minuto e al 68' Schiattarella perde un pallone sanguinoso che innesca Farias che ha appoggiato a Joao Pedro che non ci ha pensato su ed ha segnato con un splendito tiro a giro che dal limite dell'area si è infilato imparabilmente sotto l'incrocio dei pali. I padroni di casa provano subito a reagire col solito Lazzari che al 72' ha crossato trovando sul secondo palo Costa che ha anticipato Padoin con un colpo di testa che però è terminato fuori. Al 73' Barella riesce a sfondare sulla destra da dove ha messo al centro un cross che Farias ha calciato verso la porta da dentro l'area piccola trovando però la risposta istintiva di Gomis che è riuscito ad allontanare. Al 75' ancora il neo-entrato brasiliano protagonista con una bella azione personale che ha concluso con un potente diagonale che l'estremo difensore è riuscito a deviare in corner con un gran balzo. Al 76' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Lazzari e Borriello si scontrano permettendo così a Farias di avanzare indisturbato fino all'area piccola da dove ha sprecato incredibilmente tutto calciando direttamente in curva. Al 79' arriva finalmente un'occasione per Borriello che ha calciato ottimamente una punizione dal limite dell'area che, deviata anche involontariamente da Barella, ha costretto ad un bell'intervento in tuffo di Cragno che ha così messo in calcio d'angolo. All'81' mister Semplici tenta il tutto per tutto mandando in campo Bonazzoli e Mattiello al posto di Vaisanen e Costa. All'82' però è ancora il duo brasiliano ospite a sfiorare il gol quando Joao Pedro è riuscito a liberare in area Farias che, dopo aver saltato il diretto avversario, ha sprecato tutto calciando debolmente all'altezza del dischetto del rigore. All''87' è uno degli ultimi entrati Bonazzoli ad aver l'opportunità di segnare quando Schiattarella lo ha liberato all'altezza del limite dell'area da dove ha calciato un pò debolmente permettendo così a Cragno di bloccare a terra. Sul capovolgimento di fronte all'88' contropiede gestito da Joao Pedro che libera ancora una volta Farias che tutto solo davanti a Gomis lo prova a saltare facendosi però fermare dall'estremo difensore di casa. All'89' sale invece in cattedra il suo collega Cragno che è stato bravissimo nel mettere oltre la traversa un tiro di Viviani che deviato da un difensore aveva assunto una traiettoria velenosa che stava finendo proprio sotto la traversa. Dopo quattro minuti di recupero si è così concluso l'incontro tra Spal e Cagliari sul punteggio di 0 a 2, una vittoria tutto sommato meritata dagli ospiti che avrebbero dilagare nel finale anche se gli uomini di Semplici hanno avuto più di un'opportunità di poter riaprire la gara.

