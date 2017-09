Ascoli-Frosinone/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ascoli-Frosinone (LAPRESSE)

Ascoli-Frosinone sarà diretta dall’arbitro Daniele Minelli, trentacinquenne della sezione di Varese, assistito dai guardalinee Caliari e Lanotte e dal quarto uomo Marchetti. La partita si gioca martedì 19 settembre 2017 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno (calcio d’inizio alle ore 20:30), ed è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. La classifica dopo i primi 4 turni vede l’Ascoli in zona retrocessione con 3 punti e il Frosinone nel vagone di testa a quota 10.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA ASCOLI FROSINONE

Il match di Serie B tra Ascoli e Frosinone sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Calcio 5 HD, il numero 255: telecronaca dalle ore 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati al pacchetto Calcio il codice per l’acquisto in pay-per-view è 407513. Sui canali Sky Sport 3 HD (numero 203) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

L’Ascoli, guidato in panchina dalla coppia Fulvio Fiorin-Enzo Maresca, ha bisogno di punti per riscattare un avvio di campionato negativo, che lo ha visto perdere in 3 delle prime 4 uscite. I bianconeri sono quindi già impelagati nelle ultime posizioni anche se la classifica è ancora corta, ed il tempo per recuperare non manca. Sabato i marchigiani sono stati battuti dall’Empoli per 3-0: la formazione azzurra è passata in vantaggio al 37’ con Alfredo Donnarumma, poi in avvio di ripresa il solito Ciccio Caputo ha firmato il raddoppio (50’), inclinando il destino del match verso i binari empolesi. Il Picchio non è riuscito a concretizzare la sua reazione e nel finale è maturata anche la terza rete dei padroni di casa, ad opera del serbo Ninkovic. Aria diversa in casa Frosinone, dopo che i ragazzi di mister Moreno Longo hanno portato a casa 10 dei primi 12 punti disponibili. Le ultime due sfide hanno riservato parecchie emozioni ai tifosi gialloblu: dopo il pazzo pareggio di Pescara (3-3 in rimonta) i Ciociari sono riusciti a piegare un altro cliente ostico come il Bari, vincendo per 3-2 in casa. L’autogol del difensore avversario Cassani (5’) sembrava poter spianare la strada al Frosinone, che però ha subito la doppietta di Improta nel giro di un quarto d’ora (15’ e 29’) ritrovandosi in svantaggio alla mezz’ora. Pochi secondi dopo Daniel Ciofani ha timbrato il suo terzo gol consecutivo ristabilendo la parità; nella ripresa invece è stato un centrocampista, Paolo Sammarco, a trovare la zampata risolutrice consegnando 3 punti preziosi alla sua squadra.

PROBABILI FORMAZIONI

Non ci sono giocatori squalificati né diffidati tra le due squadre. Per quanto concerne le probabili formazioni titolari, l’Ascoli dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1: in porta Lanni, difensori centrali Padella e Gigliotti, terzini Cinaglia a destra e Mignanelli a sinistra. Il centrocampo sarà probabilmente affidato a Carpani e Buzzegoli mentre Varela, Clemenza e Baldini dovrebbe agire sulla trequarti; centravanti Favilli. Per il Frosinone previsto un 3-5-2: mister Longo ritrova Dionisi che ha scontato le 3 giornate di squalifica, l’attaccante di Rieti ricomporrà quindi il consolidato tandem con Daniel Ciofani. Nella cerniera di centrocampo gli esterni saranno Matteo Ciofani a destra e Seghetto sull’out mancino, per vie centrali invece Maiello, Gori e Frara. Pacchetto arretrato con i difensori Terranova, Ariaudo e Krajnc davanti al portiere Bardi.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Fattore campo a favore dell’Ascoli ma pronostici indirizzati verso il Frosinone, almeno stando alle principali agenzie di scommesse. snai.it ad esempio quota a 4,00 il segno 1 per la vittoria del Picchio, a 3,30 il segno X per l’eventuale pareggio e a 1,95 il segno 2 per il colpo esterno del Frosinone. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,90), Over (1,80), Gol (1,63) e NoGol (2,15).

© Riproduzione Riservata.