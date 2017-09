Bari Cremonese/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bari-Cremonese: qui Fabio Grosso, 39 anni, allenatore del Bari (LAPRESSE)

Bari-Cremonese sarà diretta dall’arbitro Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano: a completare la squadra disciplinare i guardalinee Bellutti e Galetto e il quarto uomo Nicoletti. Tra lunedì 18 e martedì 19 luglio 2017 il campionato di Serie B vive la sua quinta giornata: una delle partite in programma è quella tra il Bari e la Cremonese, di fronte allo stadio San Nicola dalle ore 20:30 di martedì sera.

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA BARI CREMONESE

Bari-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 4 HD, il numero 254: telecronaca dalle ore 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view, con il codice 407535. Sui canali Sky Sport 3 HD (numero 203) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

Per il Bari di mister Fabio Grosso è già scattato l'allarme: dopo aver battuto il Cesena nella giornata d’apertura (3-0), i Galletti hanno incassato 3 sconfitte consecutive cedendo ad Empoli (3-2), Venezia (0-2 in casa) e Frosinone (3-2). Il calendario non ha aiutato i biancorossi, che hanno già avuto a che fare con due squadre più quotate per la lotta al vertice -Empoli e Frosinone- e con una neopromossa molto ambiziosa quale il Venezia, unica a non aver incassato gol prima della 4^giornata. Sabato, nella trasferta di Frosinone, il Bari è stato anche sfortunato passando in svantaggio dopo soli 5 minuti per il bizzarro autogol di Cassani. Sempre nel primo tempo è arrivata la doppietta di Riccardo Improta che ha ribaltato la situazione tra il 15’ ed il 29’, ma subito dopo anche il nuovo pareggio ciociaro ad opera di Daniel Ciofani (31’). A metà ripresa gli avversari sono riusciti a tornare avanti grazie alla rete sottomisura di Sammarco, poi il portiere gialloblu Bardi ha sventato il 3-3 volando a deviare in angolo la gran conclusione di Karamoko Cissè. Per la neopromossa Cremonese l’inizio di campionato è stato più positivo: i ragazzi allenati da Attilio Tesser hanno già messo da parte 7 punti, che li collocano a sole 3 lunghezze dal vagone di testa (il trio Perugia-Frosinone-Carpi a quota 10). Dopo aver perso nel debutto di Parma (1-0), i grigiorossi hanno battuto in bello stile Avellino (3-1) e Pro Vercelli (1-4) prima di pareggiare in casa con il Carpi. In quest’ultimo match la Cremonese ha segnato dopo pochi secondi con capitan Andrea Brighenti, abile a sfruttare il cross basso del belga Mokulu. Passata la mezz’ora però il Carpi ha trovato il punto del definitivo 1-1, grazie ad un bel pallonetto del nigeriano Mbakogu. La trasferta di Bari prosegue un mini ciclo molto insidioso: dopo i pugliesi infatti la squadra di Tesser affronterà Pescara in casa e Frosinone in trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI

Fabio Grosso dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 per il suo Bari: in porta Micai, davanti a lui i difensori centrali Marrone e Gyomber, a completare la retroguardia i terzini Fiamozzi (lato destro) e D’Elia (a sinistra). Per i tre posti a centrocampo i favoriti sono il colombiano Tello, l’albanese Basha e Busellato mentre Brianza, il brasiliano Nenè ed Improta dovrebbero comporre il tridente d’attacco. Il ballottaggio principale riguarda la casella di centravanti, con Floro Flores ad insidiare Nené. Per la Cremonese invece 4-3-1-2 con l’albanese Ujkani tra i pali, il brasiliano Claiton e Canini a protezione dell’area di rigore, Almici terzino a destra e Renzetti dalla parte opposta. In mezzo al campo Pesce affiancato da Arini e Croce, tra le linee il trequartista Antonio Piccolo e davanti il tandem formato da Mokulu e dal brasiliano Paulinho. Nessun giocatore squalificato tra le due formazioni.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse favoriscono i padroni di casa, nonostante la recente serie negativa. Sul portale online snai.it troviamo a quota 2,00 il segno 1 per il successo del Bari, poi a 3,15 il segno X per l’eventuale pareggio e a quota 4,00 il segno 2 per la vittoria esterna della Cremonese. Under quotato 1,63, Over 2,15, Gol 1,87 e NoGol 1,80.

