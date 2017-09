Bologna Inter/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bologna-Inter: qui Luciano Spalletti, 58 anni, allenatore dell'Inter (LAPRESSE)

Bologna Inter sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello, trentaseienne della sezione di Brindisi: con lui i guardalinee Crispo e Posado e il quarto uomo Banti, mentre gli addetti al VAR saranno Mariani e Vuoto. Allo Stadio Renato Dall’Ara si gioca l’anticipo della 5^giornata di Serie A, la prima in infrasettimanale per la stagione 2017-2018: calcio d’inizio alle ore 20:45 di martedì 19 settembre.

BOLOGNA-INTER, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE IN DIRETTA BOLOGNA INTER

La partita di Serie A tra Bologna ed Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD (il numero 201) e Calcio 1 HD (numero 251): prepartita dalle ore 20:00 e telecronaca dalle 20:45. Diretta tv di Bologna-Inter anche su Mediaset Premium: il canale di riferimento sarà Premium Sport, numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380. Gli abbonati a Sky Sport/Calcio e Mediaset Premium potranno usufruire delle rispettive applicazioni per la diretta in streaming video, SkyGo e PremiumPlay.

LA SITUAZIONE

Due sconfitte consecutive hanno un po’ smorzato l’atmosfera in casa Bologna, dopo i primi due risultati utili contro Torino (pareggio per 1-1) e Benevento (successo esterno per 0-1). Nella terza giornata la squadra di Roberto Donadoni ha tenuto testa al Napoli per quasi tre quarti di gara, soccombendo definitivamente solo nel finale e registrando un ko probabilmente troppo largo (0-3). Domenica scorsa invece i rossoblù hanno perso 2-1 sul campo della Fiorentina: dopo il rapido botta e risposta tra Federico Chiesa (51’) e Rodrigo Palacio (52’), il colpo di testa del difensore argentino Pezzella ha inclinato l’esito del match dalla parte dei viola, costringendo il Bologna ad un altra sconfitta. Percorso ancora immacolato per l’Inter che ha Crotone ha ottenuto il quarto successo consecutivo: i gol di Milan Skriniar (82’) e Ivan Perisic (92’) hanno risolto una partita decisamente complicata per la squadra di Spalletti, che ha mantenuto un possesso palla per lo più sterile e rischiato di subire il colpo avversario in un paio di occasioni. D’altra parte i grandi campionati passano anche da successi ‘sporchi’, faticosi come quello dello Scida dove solo pochi mesi fa i nerazzurri uscirono sconfitti per 2-1. Al Dall’Ara si presenta quindi un’Inter in testa alla classifica a punteggio pieno (12 punti), in compagnia di Napoli e Juventus che sono partite a razzo; il Bologna invece viaggia a quota 4 con 3 lunghezze di margine sulla zona retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI

I dubbi principali di Roberto Donadoni riguardano difesa ed attacco. Per quanto concerne il reparto arretrato, De Maio de la gioca con Giancarlo Gonzalez per far coppia con Helander, davanti al portiere Mirante; i terzini invece saranno Kraft a destra e Masina a sinistra. In mezzo al campo Taider (o in alternativa Pulgar) affiancato dalle mezzali Poli e Donsah, mentre nel tridente d’attacco potrebbe rivedersi Destro che ha saltato l’ultimo match per problemi fisici; altrimenti Donadoni potrà riproporre il grande ex di giornata ovvero Palacio, reduce da un’ottima prestazione con tanto di gol a Firenze. Meno dubbi sugli esterni alti: Verdi e Di Francesco appaiono intoccabili, considerando anche l’indisponibilità del ceco Krejcì che si è fratturato la mascella. Per l’Inter Luciano Spalletti confermerà il modulo 4-2-3-1: tra i pali Handanovic, in difesa conferme per D’Ambrosio a destra e per i centrali Skriniar e Miranda, mentre Nagatomo insidia Dalbert nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo Vecino dovrebbe rilevare Gagliardini al fianco di Borja Valero, per quanto riguarda la trequarti invece il ballottaggio principale riguarda Joao Mario e Brozovic. Sulle ali Candreva e Perisic e davanti Icardi.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I bookmaker puntano nettamente sugli ospiti, più quotati e in striscia vincente da 6 partite considerando anche le ultime 2 giornate del campionato scorso. Il portale online snai.it propone il segno 1 per la vittoria del Bologna a quota 6,00, il segno X per il pareggio finale a 4,25 e il segno 2 per il successo esterno dell’Inter a 1,53. Under 2,20, Over 1,60, Gol 1,67 e NoGol 2,10.

