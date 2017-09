Carpi Foggia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi-Foggia: qui il nigeriano Jerry Mbakogu, 24 anni, attaccante del Carpi (LAPRESSE)

Carpi Foggia sarà diretta dall’arbitro Marinelli, assistito dai guardalinee Citro e Borzomì e dal quarto uomo Meleleo. Si gioca martedì 19 settembre 2017 allo stadio Sandro Cabassi (calcio d’inizio alle ore 20:30), per il turno infrasettimanale del campionato di Serie B (il quinto generale). La classifica prima del via vede il Carpi in testa con 10 punti assieme a Perugia e Frosinone, mentre il Foggia è penultimo a quota 2. Nella prossima giornata il Carpi farà visita alla Virtus Entella, mentre il Foggia sarà impegnato a Brescia: entrambe le formazioni saranno in campo sabato (23 settembre) alle ore 15:00.

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE IN DIRETTA CARPI FOGGIA

La partita di Serie b tra Carpi e Foggia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 6 HD, il numero 256: telecronaca dalle ore 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare la partita in pay-per-view con il codice 407546. Sui canali Sky Sport 3 HD (numero 203) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

Finora il Carpi non ha mai segnato oltre una rete a partita, ma tanto è bastato per rimanere imbattuto ed insediarsi nel vagone di testa. Nei primi 3 turni, i gol decisivi sono arrivati dai piedi di Giancarlo Malcore e Jerry Mbakogu: il ventitreenne centravanti ex Manfredonia ha steso Novara (1^giornata) e Salernitana (3^), mentre il nigeriano ha firmato il colpo esterno di La Spezia alla seconda giornata. Mbakogu, tornato a Carpi dopo sei mesi di prestito in Russia (al Kryl’ja Sovetov Samara), ci ha messo una pezza anche sabato sul campo della Cremonese, realizzando al 34’ il punto del definitivo 1-1 con un bel pallonetto; sospiro di sollievo per il Carpi che dopo pochi secondi di gioco aveva subito la prima rete in questo campionato, ad opera dell’attaccante grigiorosso Brighenti. In questo turno infrasettimanale, la squadra allenata da Antonio Calabro spera di sfruttare il match casalingo per allungare sulle altre due capolista, Perugia e Frosinone, impegnate rispettivamente ad Ascoli e Palermo (e di fronte sabato prossimo nello scontro diretto del Curi). Avvio di campionato più contraddittorio per il Foggia, che delle quattro neopromosse dalla Lega Pro risulta al momento quella più in difficoltà. I pugliesi allenati da Giovanni Stroppa hanno esordito con una batosta, il 5-1 incassato a Pescara e ripetuto due settimane dopo ad Avellino; in mezzo l’1-1 casalingo con la Virtus Entella, mentre nell’ultimo turno i rossoneri hanno fermato il Palermo sempre allo Zaccheria. Un bel segnale di risveglio per il Foggia che ha cullato a lungo il sogno della vittoria, grazie al gol di Francesco Nicastro sul finire del primo tempo (42’). All’80’ però un gran tiro del polacco Murawski ha ristabilito la parità permettendo al Palermo di evitare la sconfitta. Ora i ragazzi di Stroppa cercano la prima vittoria in questa Serie B: uscire dal Cabassi con il bottino pieno potrebbe rifornire anche la tanica dell’autostima, oltre a quella di classifica.

PROBABILI FORMAZIONI

Modulo 3-5-2 per il Carpi di mister Calabro, che deve ancora fare a meno dell’attaccante francese N’Zola (squalificato). A comporre il pacchetto arretrato saranno il portiere Colombi e i difensori Sabbione, ligi e Poli. Sulle fasce gli esterni Jelenic (destra) e il tedesco Pachonik (sinistra), mentre per vie centrali dovrebbero muoversi Pasciuti, Verna e Saber. Per l’attacco pronti Concas e Mbakogu. Il Foggia risponderà con il 4-3-3: tra i pali Guarna, difensori centrali Camporese e Martinelli, terzino destro Loiacono e sul lato sinistro Rubin. A formare il trio di metacampo saranno probabilmente Vacca, Agnelli e Fedele, davanti infine il centravanti Mazzeo sarà supportato dai esterni Nicastro e Fedato.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Quote favorevoli al Carpi: snai.it propone a 2,00 il segno 1 per la vittoria biancorossa, mentre il segno 2 per il successo esterno del Foggia è in lavagna a 4,00; a 3,20 invece il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni. Opzione Under quotata 1,73, Over 2,00, Gol 1,77 e NoGol 1,95.

