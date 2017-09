Cittadella-Cesena/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cittadella-Cesena: qui Roberto Venturato, 54 anni, allenatore del Cittadella (LAPRESSE)

Cittadella-Cesena sarà diretta dall’arbitro Luigi Pillitteri della sezione di Palermo: con lui i guardalinee Cangiano e Bresmes e il quarto uomo Ayroldi. La partita si gioca martedì 19 settembre 2017 allo stadio Pier Cesare Tombolato, ed è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: fischio d’inizio previsto per le ore 20:30. In classifica le due squadre sono appaiate a 4 punti; nel prossimo turno invece avremo Empoli-Cittadella (sabato 23 settembre ore 15:00) e Cesena-Ascoli (domenica 24 ore 17:30).

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE IN DIRETTA CITTADELLA CESENA

Cittadella-Cesena sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 11, numero 261: telecronaca dalle ore 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407557. Sui canali Sky Sport 3 HD (numero 203) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

Dopo il successo della prima giornata ai danni dell’Ascoli (3-2), il Cittadella di mister Roberto Venturato non è più riuscito a vincere: al ko di Frosinone (2-1) ha fatto seguito il pareggio interno con il Perugia (1-1), mentre nell’ultimo turno i granata sono stati beffati al 94’ sul campo del Novara, vittorioso per 1-0 con il gol di Di Mariano all’ultimo respiro. Un risultato da cui il Cittadella vorrà riprendersi subito, per tenere a debita distanza la zona calda della classifica. Idem dicasi per il Cesena allenato da Andrea Camplone: finora la squadra romagnola ha seguito un cammino esattamente opposto a quello dei veneti, con 2 sconfitte (3-0 a Bari e 1-0 a Terni) inframmezzate da un pareggio (0-0 casalingo con il Venezia) nelle prime 3 giornate. Nell’anticipo di venerdì scorso è finalmente maturato il primo successo: contro l’Avellino i bianconeri hanno messo subito la situazione in discesa, grazie ai gol di Daniele Cacia (2’) e Giovanni Sbrissa (27’) in meno di mezz’ora. In avvio di ripresa Cacia ha firmato la sua doppietta (51’) mettendo al sicuro il risultato, inutile per gli irpini la rete della bandiera siglata da Castaldo (55’). Cacia che peraltro è salito a quota 133 reti titoli in Serie Bl avvicinando ulteriormente il capocannoniere all time Stefan Schwoch (primo a 135).

PROBABILI FORMAZIONI

Modulo 4-3-1-2 per il Cittadella: mister Venturato deve rinunciare al difensore Scaglia, i centrocampisti Lora e Maniero e l’attaccante Strizzolo; alla lista si è aggiunto anche il portiere titolare Alfonso che ha subito un’infiammazione al ginocchio nel corso dell’ultimo match. Al suo posto pronto il venticinquenne Alberto Paleari, mentre la difesa vedrà in azione Salvi a destra, Varnier e Camigliano a protezione dell’area e Benedetti a sinistra. A centrocampo previsti Bartolomei, Iori e Siega mentre Schenetti agirà tra le linee dietro le punte Litteri e Arrighini. Il Cesena di Camplone risponderà con il 3-5-2: tra i pali Fulignati, davanti a lui i difensori Cascione, Rigione e Scognamiglio. In mezzo al campo Karim Laribi affiancato dagli interni Sbrissa e Di Noia, mentre sulle corsie laterali viaggeranno Fazzi (a destra) ed Eguelfi (sinistra). Davanti Cacia e il gambiano Jallow.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Pronostici nettamente favorevoli al Cittadella, che pure negli ultimi 8 scontri diretti contro il Cesena ha vinto solo 1 volta. Sul portale online snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria del Cittadella a quota 1,95, poi il segno X per il pareggio finale a 3,25 e il segno 2 per il successo esterno del Cesena a 4,00. Under 1,70, Over 2,05, Gol 1,80 e NoGol 1,90.

