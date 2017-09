Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Icardi per replicare a Dybala (5^ giornata)

Classifica marcatori Serie A, Paulo Dybala scappa? (LaPresse)

La classifica marcatori di Serie A in vista della quinta giornata del campionato 2017-2018 sta prendendo un aspetto sempre più chiaro. La tripletta di domenica ha lanciato Paulo Dybala come capocannoniere solitario del massimo campionato con la bellezza di 8 gol segnati nelle prime quattro giornate, alla media di due reti per partita, anche se la Joya non ha mai fatto doppietta: due triplette e due reti singole sono la curiosa distribuzione dei gol di Dybala. Naturalmente però i giochi sono apertissimi: in seconda posizione con 6 gol troviamo Ciro Immobile, a dir poco scatenato in questo mese di settembre. Nel weekend per la prima volta è rimasto a secco Mauro Icardi, ma il capitano dell'Inter resta naturalmente un pretendente molto serio al titolo fra i bomber e potrebbe tornare a segnare già questa sera, visto che saranno proprio i nerazzurri ad aprire il turno infrasettimanale con l'anticipo sul campo del Bologna, dove Mauro affronterà il connazionale e grande ex Rodrigo Palacio.

GLI INSEGUITORI DI DYBALA

Detto di Immobile ed Icardi, bisogna sottolineare come anche altri bomber di razza stiano risalendo: il riferimento è innanzitutto a Dries Mertens, che domenica ha firmato una tripletta al Benevento salendo così a quota 5 gol, ma stanno iniziando a muoversi anche gli altri due grandi goleador dello scorso campionato, cioè il capocannoniere in carica Edin Dzeko (doppietta per lui sabato sera contro il Verona) e Andrea Belotti. L'unico che sta un po' deludendo è un certo Gonzalo Higuain, che forse soffre una Juventus che in questo periodo è inevitabilmente Dybala-dipendente, ma pure il Pipita ha comunque già timbrato due volte il cartellino, stesso quota di Nikola Kalinic che domenica ha firmato i propri primi gol in campionato con la maglia del Milan, in attesa di André Silva che per ora segna solamente in Europa...

LA CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

8 gol: Dybala

6 gol: Immobile

5 gol: Icardi, Mertens

4 gol: Quagliarella

3 gol: Thereau, Perisic, Dzeko

2 gol: Joao Pedro, Pellegri, Higuain, Cutrone, Kalinic, Suso, Callejon, Zielinski, Belotti, Ljajic

1 gol: Cornelius, Cristante, Gomez, Petagna, Ciciretti, Di Francesco, Donsah, Palacio, Barella, Sau, Bastien, Birsa, Inglese, Pucciarelli, Astori, Badelj, Chiesa, Gil Dias, Pezzella, Simeone, Veretout, Galabinov, Skriniar, Vecino, Cuadrado, Mandzukic, Bastos, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Kessié, Montolivo, Allan, Ghoulam, Insigne, Milik, Rog, Kolarov, Nainggolan, Caprari, Zapata, Politano, Sensi, Borriello, Lazzari, Rizzo, Baselli, Iago Falque, Obi, Jankto, Lasagna, Nuytinck, Pazzini.

