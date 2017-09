Consigli Fantacalcio 2017/ Quinta giornata, le nostre dritte: Dzeko, Kalinic, Dybala…

Edin Dzeko, attaccante Roma - LaPresse

Neanche il tempo di assaporare il quarto turno di Serie A, che è già tempo di una nuova giornata. Fra martedì e mercoledì si disputerà infatti la quinta tornata della stagione 2017-2018 e ovviamente non potevamo mancare i nostri consigli per il fantacalcio. Come ogni weekend, cercheremo di regalarvi le nostre preziosi dritte, andando ad individuare, partita per partita, quali sono i giocatori su cui fare affidamento. E’ tutto pronto quindi per i consigli fantacalcio della quinta giornata de IlSussidiario.net

I CONSIGLI FANTACALCIO 2017 PER LA QUINTA GIORNATA

Si comincia martedì sera, a partire dalle ore 20:45, con l’anticipo dello stadio Dall’Ara fra il Bologna e l’Inter. Partiamo dai rossoblu, dove il primo giocatore che ci viene in mente è Rodrigo Palacio, grande ex dell’incontro, e sin qui protagonista di un campionato dignitoso. Molto bene anche l’altro attaccante, il figlio d’arte Di Francesco, nonché l’interessante centrocampista Donsah. Fra le fila meneghine, invece, confidiamo nel ritorno al gol di Icardi, un po’ spento a Crotone sabato pomeriggio. D’obbligo lo schieramento di Perisic, e se cercate un difensore affidabile, puntate ciecamente su Skriniar.

Proseguiamo con Benevento-Roma, anticipo delle ore 18:00 di mercoledì. Fra le fila giallorosse, occhio a Dzeko, che potrebbe fare decisamente male alla compagine campana. Bene anche il solito Nainggolan, ormai una certezza, nonché il terzino sinistro Kolarov, sempre pericoloso soprattutto sui calci inattivi. Per i giallorossi padroni di casa, invece, diamo una chance a Memushaj, fra i migliori dei suoi in questo inizio di stagione, nonché all’esterno di centrocampo Lazaar.

L’Atalanta ospiterà all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, il Crotone, a partire dalle ore 20:45. Fra le fila bergamasche, come non consigliarvi il Papu Gomez, vero gioiello della formazione orobica. Sta facendo molto bene anche il giovane centrocampista di scuola Milan, Cristante, nonché il compagno di reparto De Roon. In casa calabrese, invece, diamo una chance ai due attaccanti Tumminello e Trotta.

Il Cagliari ospiterà in Sardegna il Sassuolo, match con fischio di inizio alle ore 20:45. Il migliore rossoblu in questo inizio di stagione è senza dubbio il giovane talento Barella, interno di centrocampo, che è seguito da vicino dalle principali big italiane. Bene anche il numero 10 Joao Pedro, nonché Sau, sempre prezioso. Fra le fila emiliane, invece, c’è un altro talento che brilla come il centrocampista Sensi. In dubbio la presenza di Berardi, meglio puntare su Falcinelli.

Dopo la sconfitta interna con la Lazio, il Genoa torna al Marassi per ospitare il Chievo. La prima scelta per i rossoblu è il gioiellino Pellegri, reduce da una storica doppietta contro i capitolini domenica sera. Bene anche il terzino destro Lazovic e la sorpresa Omeonga. Nel Chievo, invece, d’obbligo la scelta di Birsa, vero faro della squadra scaligera, e interessante anche il compagno di reparto, Inglese. Infine, vogliamo consigliarvi il centrocampista di sinistra Bastien.

Il Verona, dopo aver perso a Roma, torna al Bentegodi per ospitare a partire dalle 20:45 la Sampdoria. Difficile trovare un gialloblu che si è distinto in queste prime quattro giornate, ma Giampaolo Pazzini potrebbe esplodere da un momento all’altro e di conseguenza lasciarlo in panchina potrebbe rappresentare un grosso rischio. Bene anche Bessa. Nella Samp, invece, bene la coppia d’attacco Quagliarella-Zapata, nonché Gaston Ramirez, che ha iniziato il campionato in maniera positiva, nonché il centrocampista Torreira, altro elemento di spicco della formazione ligure.

Bella gara all’Allianz Stadium con la Juventus che affronterà una delle sue rivali storiche, la Fiorentina. Primo nome in lista è ovviamente quello di Dybala, letteralmente scatenato domenica mezzogiorno contro il Sassuolo. Bene anche Higuain, così come Cuadrado, Pjanic e Matuidi, tutti calciatori che regalano sempre grandi gioie al fantacalcio. Nella Viola, invece, puntiamo sui due trequartisti Chiesa e Thereau, nonché sull’ottimo Badelj, centrocampista.

La sfida più interessante di questa quinta giornata è senza dubbio la gara dell’Olimpico di Roma fra la Lazio e il Napoli. C’è Immobile a quota sei gol in stagione e ovviamente bisogna puntare sul bomber della nazionale italiana. Molto bene anche Milinkovic Savic nonché Lucas Leiva, due dei biancocelesti più positivi fino ad oggi. Nel Napoli, invece, Mertens e Insigne sono due sicurezze, e molto bene anche Allan. Non vi consigliamo invece Marek Hamsik, non al meglio per quanto riguarda la condizione fisica.

Dopo la vittoria contro l’Udinese, Milan di nuovo in casa, questa volta per ospitare la Spal. Nei rossoneri puntiamo ancora una volta su Kalinic, che domenica ne ha segnati due più uno annullato per un fuorigioco millimetrico. Molto bene Biglia a centrocampo e Ricardo Rodriguez, posizionato in zona attacco. Nella Spal, invece, prima scelta Lazzari, il migliore della squadra ferrarese per queste prime quattro giornate. Interessante anche il centrocampista Schiattarella e l’ex di turno, Marco Borriello.

Infine, la sfida del Friuli fra l’Udinese e il Torino. Per i friulani, molto bene il numero 10 De Paul e il compagno di reparto Jankto. Sempre pericoloso anche Lasagna. Fra le fila della squadra granata, invece, puntiamo sui due attaccanti Belotti e Ljajic, con l’aggiunta di Iago Falque e del centrocampista Baselli. Tutti elementi della compagine allenata da Sinisa Mihajlovic che fino a qui hanno senza dubbio regalato molti bonus ai vari fantallenatori.

