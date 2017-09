Pagelle/ Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 5^ giornata - primo tempo)

Pagelle Bologna Inter, Serie A (Foto LaPresse)

Eccoci puntuali all’appuntamento con le pagelle del primo tempo di Bologna Inter, risultato 1-0 al 45’ minuto. Dopo 46 minuti di gioco abbastanza a senso unico, Bologna meritatamente avanti sull'Inter, grazie al sigillo di Verdi nell'anticipo del turno infrasettimanale di Serie A! Match esuberante quello degli uomini di Donadoni, al Dall'Ara, fin da subito: produzione offensiva ai minimi termini per i nerazzurri, sovrastati in ogni reparto dalla voglia dei bolognesi, in primis con il trio d'attacco. Vivace e difficile da contenere Di Francesco (voto 6,5); forte e capace di calamitare tutti i palloni Petkovic (voto 7); trascinatore assoluto Verdi (voto 7), che perde per strada mezzo voto per un gol sbagliato al quarto d'ora, dopo aver già colpito un palo sul quale Handanovic (voto 6), nonostante il tocco decisivo, ha sperato e incrociato le dita... Per l'ex talento del vivaio del Milan, al 32°, discesa centrale e sinistro all'angolino, con 1-0 a referto. Inter lenta in impostazione e incapace di imbeccare Icardi (voto 5) in avanti. In difficoltà i centrali difensivi (voto 5,5 di stima sia per Skriniar che per Miranda) e anche i centrocampisti, con Vecino (voto 5) che ha sulla coscienza il gol di Verdi, per la mancata copertura al limite. Sarà una ripresa tutta da vivere insieme, con il nostro live!

BOLOGNA-INTER: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO BOLOGNA 7 – Gioca molto bene, trova con costanza i suoi riferimenti avanzati, trova il vantaggio... unica pecca l'aver segnato solo un gol, visto quanto prodotto MIGLIORE BOLOGNA VERDI VOTO 7 – Un palo, un gol sbagliato ed uno segnato: one man show al Dall'Ara! PEGGIORE BOLOGNA MIRANTE VOTO SV – Tocca palla per la prima volta nel recupero, sull'unico cross interessante dell'Inter in tutto il primo tempo. Spettatore VOTO INTER 5 – La differenza rispetto a Crotone, oltre all'ulteriore passo indietro sotto il profilo del gioco, è che subisce gol e non trova ulteriori miracoli di Handanovic. Prima frazione deludente MIGLIORE INTER HANDANOVIC VOTO 6 – Forse poteva fare qualcosina in più sul gol o almeno, sei portato ad aspettartelo visti gli altri interventi eccezionali. Ad esempio il tiro di Verdi, "sporcato" sul palo PEGGIORE INTER JOAO MARIO VOTO 4,5 – Parte lisciando un pallone all'altezza del dischetto del rigore, malamente. Prosegue sbagliando tutto, o quasi

